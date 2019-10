Dykkere har fundet syv bomber på et flyvrag, der ligger på bunden af farvandet syd for Langeland.

Søværnets dykkere har tirsdag fundet syv bomber på et flyvrag, der ligger på bunden af farvandet syd for Langeland.

Det skriver TV2 Fyn.

Bomberne skal nu flyttes og bortsprænges én for én i et sikret område. Det oplyser Forsvaret.

Bugseringen af bomberne sker ved hjælp af en såkaldt hæveballon, som Søværnets dykkere monterer på bomberne.

- Så hæver bomben sig stille og roligt op gennem vandsøjlen, og så flytter vi den et par hundrede meter, lyder det fra Søværnet.

Det vurderes, at det nedstyrtede fly, som bomberne er fundet ved, er af typen B-24, der er et amerikansk bombefly, som blev brugt under Anden Verdenskrig.

