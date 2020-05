Man skal huske at betale for sin togbillet.

Den lektie har en bombemand og IS-kriger lært på den hårde måde, da han for nyligt forsøgte at slippe gennem billetkontrollen i Mühldorf am Inn lidt øst for München i Bayern.

Her kunne han nemlig ikke fremvise en gyldig billet, og da han heller ikke ville identificere sig selv, blev politiet tilkaldt.

Politiet tjekkede herefter mandens rygsæk, hvori de fandt intet mindre end ti rørbomber og kemikalier. Det skriver Politiken.

Fundet medførte, at stationsområdet blev spærret af, og at politiets specialstyrker blev tilkaldt til en omfattende terroraktion.

Den 25-årige mand har siden erkendt under politiafhøringer, at han er IS-kriger, og at han har gennemført en række brandattentater - hovedsageligt mod tyrkiske forretninger i Waldkraiburg nær Mühldorf.

Bayerns Politi skriver i en pressemeddelelse, at manden har et 'indædt had mod tyrkere'.

Hans tidligere kæreste skal have udtalt, at mandens forældre slog hånden af ham, da han begyndte at udvikle fundamentalistiske synspunkter.

I et af mandens attentater måtte 27 mennesker evakueres, seks personer kom til skade og der blev forårsaget skader for flere millioner kroner på bygningen, han satte ild til.

Han er derfor sigtet for 27 drabsforsøg, alvorlig brandstiftelse og grov legemsbeskadigelse.

Ifølge Politiken er det uvist, hvorvidt manden var på vej til at udføre endnu et attentat, da han blev stoppet uden togbillet.

Manden var i forvejen kendt af politiet for narkokriminalitet og overtrædelser af færdselsloven.