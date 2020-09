Politiet afspærrede onsdag et område ved kulturhus i Esbjerg. Det viste sig dog, at der ikke var nogen bombe.

Både politiets bombehunde og Forsvarets bomberydningshold blev onsdag tilkaldt, efter at en bombetrussel tikkede ind hos kulturhuset Huset Esbjerg.

Desuden spærrede politiet et område af i det centrale Esbjerg. Dette omfattede foruden kulturhuset på Finsensgade også Hovedbiblioteket.

Det viste sig dog, at der ikke var hold i truslen, da der ikke var nogen bombe i området. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag ved middagstid.

Politiet fik anmeldelsen klokken 08.45 fra kulturhuset, der havde modtaget bombetruslen på en mail.

Jan Mols, leder af Tobakken, der står for driften af Huset Esbjerg, bekræftede over for JydskeVestkysten, at de fik en mail om, at der var placeret en bombe i kulturhuset.

I mailen stod, at de skulle indbetale et beløb, og så ville bomben blive afmonteret.

- Det kunne vi ikke sidde overhørig, så vi kontaktede onsdag morgen politiet og overlod det til dem at vurdere truslens alvor, sagde Jan Mols til avisen onsdag formiddag.

Mailen blev taget alvorligt hos politiet, som afspærrede det store område, mens bombehunde undersøgte stedet. Forsvarets bomberydningshold, EOD, nåede også at ankomme.

Undersøgelsen af stedet viste dog, at der ikke var nogen bombe. Derfor kunne afspærringen ophæves igen klokken 11.34.

Politiet efterforsker fortsat bombetruslen.

Politiinspektør Jeppe Kjærgaard fortæller, at politiet reagerer, når nogen får bombetrusler som den, der blev modtaget onsdag.

- Det gør vi altid, når vi får bombetrusler, så tager vi det alvorligt, siger han.

Jeppe Kjærgaard fortæller, at politiet stadig er i den indledende fase af efterforskningen.

- Vi efterforsker alle de spor, vi har, siger han.

/ritzau/