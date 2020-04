Beboerne i Kagshusene i Husum er bekymrede, efter en ung mand blev skudt og dræbt på en parkeringsplads ved bebyggelsen.

Det fortæller formanden for Kagshusene, der ikke ønsker sit navn frem af hensyn til sin egen sikkerhed.

»Vores beboere er selvfølgelig bekymrede, og det er blandt andet kommet til udtryk i vores lokale Facebook-gruppe, hvor hændelsen bliver debatteret, og bølgerne går højt,« fortæller han og fortsætter:

»Det er sket på en parkeringsplads, men hvis det nu havde været et drive-by, så havde risikoen for at skyde forbi været stor, og så ville flere måske være blevet ramt.«

Det var onsdag eftermiddag, at den 22-årige mand blev skudt foran en boligflok på Åfløjen, som er en del af Kagshusene. Ifølge Københavns Politi har drabet rod i den verserende bandekonflikt, og kun ganske få dage efter, at politiet indførte visitationszone i Husum, på Nørrebro og på Frederiksberg.

Ved du noget om sagen, eller er du en af beboerne i området? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Vi er jo bange for, at lignende kommer til at ske, for nu har det jo vist sig meget tæt på. Men jeg har ikke kendskab til, at der skulle bo nogen med relationer til bander her i området nu,« fortæller formanden.

Alligevel håber han, at landets boligforeninger i højere grad får indflydelse på, hvem der bor i foreningens lejligheder.

»Det kunne være rart, hvis vi hurtigere kunne slå ned på det og få folk ud af området, hvis ikke de retter sig efter de regler, som vi nu engang har.«

Skyderiet, der endte med at koste den 22-årige mand livet, var det det fjerde i rækken på bare ganske få uger.

19. marts blev der affyret skud mod beboelsesejendomme to steder på Frederiksberg - henholdsvis på Eversvej og Vodroffsvej.

Ingen personer blev ramt.

Den 27. marts lød der igen skud - denne gang i Husum. Her blev en 22-årig mand såret, men han slap med livet i behold.

Få timer efter den sidstnævnte forbrydelse blev en 24-årig mand påkørt på et stisystem ved Vestvolden i Husum.

Ifølge politiet blev han påkørt med vilje, og han blev senere fundet død af sine kvæstelser i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

I den sag blev en ung mand siden sigtet og varetægtsfængslet for drab.

Mads Helios, fungerende politiinspektør ved Københavns Politi, fortalte fredag til B.T., at konflikten er opstået mellem to grupperinger i københavnsområdet.

»Det er to af de bandegrupperinger, som holder til i København, der har set sig onde på hinanden. Og det har desværre affødt en række voldelige angreb - både i det offentlige og det lukkede rum de seneste uger.«

