En kombination af strømsvigt og en knurrende mave skabte søndag et værre postyr i Skive.

Her var en kvinde i 20'erne opsat på at stege frikadeller på trods af, at hendes lejlighed var uden strøm. Det skriver TV MIDTVEST.

Med hjælp fra intet mindre end 20 fyrfadslys havde den unge kvinde fået varme i panden, men opvarmningen skabte også en del røg.

En tilfældig forbipasserende, som gik forbi kvindens lejlighed, fik straks evakueret bygningen og tilkaldt både politi og brandvæsen.

Da brandvæsenet ankom konstaterede de ligeledes, at der kom kraftig røg fra lejligheden, men det var ikke lige til at komme i kontakt med lejlighedens beboer. Det lykkedes dog til sidst for politiet efter flere forsøg.

Kvinden skal formentlig finde et nyt sted at bo i en periode, mens lejligheden bliver gjort rent.

Politiet beskriver episoden som 'uheldig', og derfor er kvinden heller ikke sigtet for noget i sagen.