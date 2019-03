En opmærksom bogholder fra Roskilde har gjort, hvad embedsmænd og revisorer i årevis ikke har formået. Han opdagede en uregelmæssighed, der førte til afsløringen af Britta Nielsens formodede tyveri af mindst 121 millioner kroner.

Søren H. Madsen er en beskeden mand. Sagen mod Britta Nielsen ville formentlig ikke eksistere uden ham.

Alligevel ser han sig selv som en helt almindelig bogholder, der bare har passet sit job.

'Det er ikke dækkende at kalde mig en helt,' skriver Søren H. Madsen i en e-mail til B.T.

Foto: Roskilde Kommune Vis mere Foto: Roskilde Kommune

Hans opdagelse af en mistænkelig overførsel af 69.047 kroner til en konto i Danske Bank førte til afdækningen af Britta Nielsens formodede svindel mindst 121 millioner kroner.

Bogholderen er ikke begejstret for al den opmærksomhed, Britta-sagen har skabt omkring hans person. Derfor svarer han udelukkende på spørgsmål skriftligt.

Søren H. Madsen er ansat som bogholder i Roskilde Kommune. Han er en mand med orden i sagerne, der sætter en ære i at holde styr på indtægter og udgifter. Tallene skal passe:

'Vi bogholdere er jo nogle irriterende mennesker. Hvad har du købt? Hvorfor? Og i hvilken sammenhæng skal det bruges? Det er jo grænsende til det nævenyttige. Men så kan man altid undskylde sig med, at revisionen kræver det,' skriver han.

Foto: PHILL MAGAKOE Vis mere Foto: PHILL MAGAKOE

I november 2017 fik han en opringning fra en medarbejder i Socialministeriet, der fik ham til at rynke brynene bag de sortindfattede briller. Medarbejderen var Britta Nielsen:

'Jeg oplevede en rar dame, men også en dame, som talte hurtigt og nævnte mange tal. Jeg havde noget svært ved at følge hende, så jeg tænkte, at hvis jeg fik det på skrift, kunne jeg vende det med nogle andre,' skriver han.

Samtalen handlede om en overførsel af 69.047 kroner fra et projektår til et andet. Samtalen varede højst fem minutter. Men den skulle gå hen og få en skelsættende betydning.

'Britta Nielsen skriver så en - i mine øjne ganske floromvunden - e-mail om, at de penge, vi manglede at få overført, var nogen, vi allerede havde fået. Det kunne jo ikke passe. Så jeg bogførte dem ikke,' skriver Søren H. Madsen.

Søren Madsen, bogholder i Roskilde Kommune. Foto: Roskilde Kommune Vis mere Søren Madsen, bogholder i Roskilde Kommune. Foto: Roskilde Kommune

Den manglende bogføring fik en medarbejder i Socialstyrelsen til at undre sig og kontakte Søren H. Madsen.

'Der var noget, der ikke stemte. Hun undrede sig over, hvorfor jeg ikke havde bogført det fulde beløb. Jeg forklarede, at vi ikke havde modtaget det fulde beløb,' skriver han.

Medarbejderen i Socialstyrelsen mente imidlertid, at pengene var blevet overført:

'Hun mente, vi nok havde overset beløbet, da hun kunne se, de var gået ind på en anden konto end de øvrige beløb, vi havde modtaget. Nå, men det er vel en mulighed, tænkte jeg, så det må vi undersøge. Og det gik jeg så i gang med,' fortæller han.

En e-mail fra Britta Nielsen til Søren H. Madsen fra Roskilde Kommune. Foto: Roskilde Kommune Vis mere En e-mail fra Britta Nielsen til Søren H. Madsen fra Roskilde Kommune. Foto: Roskilde Kommune

Søren H. Madsen fandt ud af, at de 69.047 kr. var overført til en konto i Danske Bank i Hvidovre. Herefter sendte han sin korrespondance med Britta Nielsen til Socialstyrelsen.

I lang tid hørte han ikke noget - før den 9. oktober sidste år, hvor socialminister Mai Mercado (K) stillede sig op på et pressemøde og fortalte offentligheden om en betroet medarbejder, der formodedes at stå bag det, hun kaldte, 'et gement tyveri' af midler, der var tiltænkt samfundets mest udsatte grupper.

Britta Nielsen blev internationalt eftersøgt og til sidst anholdt i Sydafrika. Hendes tre børn og hendes svigersøn er også sigtet for groft hæleri i sagen.

I dag ville Søren H. Madsen ønske, at han havde været mere kritisk fra starten.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen leaves the court room at the Randburg Magistrate Court on November 8, 2018 in Johannesburg, South Africa. Anna Britta Troelsgaard Nielsen is accused of embezzlement to an extent of around 111 million danish kroner. (Photo by Phill Magakoe / AFP) Foto: PHILL MAGAKOE Vis mere Anna Britta Troelsgaard Nielsen leaves the court room at the Randburg Magistrate Court on November 8, 2018 in Johannesburg, South Africa. Anna Britta Troelsgaard Nielsen is accused of embezzlement to an extent of around 111 million danish kroner. (Photo by Phill Magakoe / AFP) Foto: PHILL MAGAKOE

'Jeg synes, man bør være kritisk, når der er et regnestykke, man ikke kan forstå. Jeg ville gerne havde været mere kritisk fra starten. På den måde, synes jeg ikke, jeg har gjort nok,' skriver den beskedne bogholder.

Du har opdaget svindel, som ingen andre har opdaget. Hvad tænker du om det?

'Jeg oplever, at jeg har gjort det sammen med mine kollegaer og sammen med medarbejderen fra Socialstyrelsen. Jeg har bare passet mit arbejde. I den tid, vi har arbejdet på sagen, tænkte jeg ikke, det var en svindelsag. Der var 69.047 kr., der på en eller anden måde var blevet væk, og så skulle vi forsøge at finde ud af, hvor de var blevet af.'

Har du bare været heldig, eller er du mere grundig end andre bogholdere?

'Jeg tænker, at det er et tilfælde, at det lige er mig, der har siddet med det her projekt. Jeg ser det som et samarbejde, og hvis jeg har bidraget, er jeg godt tilfreds med det.'

Har du bedt om lønforhøjelse?

'En lønforhandling skal ske med baggrund i den samlede mængde opgaver. Det kan man på troværdig vis ikke gøre på baggrund af en sag, der mest af alt er sat i gang på baggrund af en tilfældighed.'

Søren Madsen har tidligere været ansat i tidsbegrænsede kontrakter, men er nu fastansat i Roskilde Kommune.