Den danske avis Børsen – og selskabet bag – har modtaget en stor bøde for svindel med coronahjælpepakke.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse. Dagbladet Børsen A/S har accepteret bøden, lyder det.

Der er tale om en bøde på i alt 325.000 kroner, som virksomheden får, da de forsøgte at påvirke blandt andet annoncesalg negativt for at få del i penge fra en coronahjælpepakke.

Hel konkret skriver NSK i pressemeddelelsen:

'Dagbladet Børsen A/S begrænsede salget af annoncer og udskød eller påvirkede annonceindtægter negativt for et beløb på ikke under 203.840 kroner i en periode op til den 8. juli 2020 med henblik på at opnå en højere kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med Covid-19, end hvad dagbladet reelt var berettiget til.'

Hos NSK forklarer man, hvorfor sagen er vigtig.

»Denne sag vedrører grænserne for, hvad en virksomhed aktivt må foretage sig med den ene hånd for at påvirke sine indtægter negativt, når virksomheden samtidig med den anden hånd beder om penge fra statskassen ved at ansøge om Covid-19-kompensation,« siger advokaturchef hos NSK, Niels Kjærsgaard, og uddyber:

»Børsen har overtrådt denne grænse, og det er baggrunden for straffesagen og bødeforelægget på 325.000 kroner.«

Endnu er det ikke afgjort, om der skal rejses tiltale mod 'tidligere ledende medarbejdere for medvirken til Dagbladet Børsen A/S’ corona-svig,' skrives det afslutningsvis.