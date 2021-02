Kommune er dømt for at have svigtet et barn, der blev udsat for vanrøgt. Vigtig dom, mener Børns Vilkår.

Det er en meget vigtig dom, som fredag er afsagt i Østre Landsret, mener Børns Vilkår.

Her er en kommune for første gang blevet dømt for at have svigtet et barn, som blev udsat for vanrøgt.

I byretten blev Bornholms Regionskommune frifundet, men landsretten har fredag tildelt kvinden en godtgørelse på 300.000 kroner.

Dommen er ifølge Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, utrolig vigtig.

- Først og fremmest for kvinden, som får en velfortjent oprejsning for at være blevet totalt svigtet af kommunen.

- Men også for mange andre i Danmark, som har oplevet tilsvarende, siger han.

Kvinden voksede op under meget dårlige forhold på Bornholm. Her måtte hun blandt andet tigge om mad hos naboerne.

Rasmus Kjeldahl fortæller, at organisationen har sager liggende, som han tror, vil kunne løses nemmere ved domstolene efter denne her dom.

- Vi er selvfølgelig nødt til at læse dommens præmisser grundigt.

- Men med det udgangspunkt er jeg sikker på, at der vil komme flere tilsvarende sager i den kommende tid, siger han.

