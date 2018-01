Lad være med at feje det ind under "teenage-problemer" og tag en snak, hvis dit barn ændrer adfærd, lyder det.

Tirsdag fortsætter retssagen mod den 30-årige præst fra frikirken 'Byens Kirke' i Silkeborg. Præsten er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod otte børn og unge fra menigheden gennem en længere årrække.

Ifølge seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup kan sådanne overgreb få lov til at finde sted, fordi de unge ofte ikke tør sige fra af frygt for at blive ekskluderet fra fællesskabet. Og netop det, at overgrebene angiveligt er foregået i en kirke, kan have betydning for, at det ikke er blevet opdaget tidligere, siger seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup til DR P4 Østjylland.

- Der kommer en ekstra dimension, når det er i en frikirke, der foregår overgreb, for så får du også denne her dimension med, at Gud accepterer, at de her ting sker, også selvom børnene og de unge indvendigt føler, det er ubehageligt, siger hun.

En mor til en af pigerne, der var medlem af frikirken, Bente Kjærskov, fortæller, hvordan hun magtesløs blot kunne se til, at hendes datter blev mere og mere lullet ind i kirken og trak sig mere og mere fra hende uden at betro sig til hende.

- Nu kan vi se i denne her sag, hvad sådan nogle fællesskaber kan gøre ved unge mennesker. Så det er ikke altid sundt, lyder det fra Bente Kjærskov.

Netop fordi der kan gå lang tid, før børn og unge betror sig til deres forældre, er det derfor vigtigt at reagere, hvis ens barn begynder at opføre sig anderledes end normalt, lyder det fra Børns Vilkår.

- Det kan være, den unge begynder at blive mere trist og indesluttet. Hvis det normalt er en ung, der er meget udadvendt og snakker og fortæller, der pludselig lukker meget af, og trækker sig og går ind på værelset. Eller hvis den unge begynder at blive mere vred og aggressiv og i det hele taget opfører sig anderledes, fortæller Bente Boserup til DR P4 Østjylland.

Hun opfordrer derfor forældre til at tage adfærdsændringerne alvorligt, selvom der er tale om teenagere.

- Lad være med at feje det ind under det, der hedder ”teenage-problemer”. Der er rigtig mange teenagere, der ikke får den hjælp, de skal have, fordi forældrene tænker: ”Det er bare teenage-problemer”. Så vær på vagt og tag nogle snakke og husk at sige til den unge: 'Det er aldrig din skyld, uanset hvad der foregår, og jeg vil ikke skælde dig ud, jeg vil bare hjælpe dig.'