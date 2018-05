Sager om kommuners svigt over for børn, der er blevet misbrugt, er ved at blive samlet ind af Børns Vilkår.

København. 1. april blev forældelsesfristen på sager om offentlige svigt af misbrugte børn ophævet med tilbagevirkende kraft. Siden da er Børns Vilkår stødt på 34 sager, som de nu vil tage op.

Det skriver Jyllands-Posten.

Bunken af sager indeholder 10 sager, som Børns Vilkår er blevet gjort opmærksom på efter ophævelsen af forældelsesfristen.

Derudover vil organisationen tage kontakt til 24 personer, som tidligere havde henvendt sig.

Da personerne henvendte sig med deres oplevelser, var der ifølge loven gået for lang tid, til at der kunne rejses en sag mod kommunerne. Men med ophævelsen er deres sager relevante igen.

- Nogle sager har træk, der minder om Godhavns-sagen. De er fra samme periode i 1950'erne og 1960'erne, siger juridisk seniorkonsulent Ingrid Hartelius Dall til Jyllands-Posten.

- Men der er også menneske, der er forholdsvis unge. Det er typisk anbragte. Nogle i plejefamilier men blandt de ældre er det typisk børnehjemssager.

Sager fra Slagelse og Rebild Kommune har budt på dom og forlig, selv om eksempelvis Slagelse-sagen startede tilbage i 1999.

Modsat lykkes det ikke en række drenge fra børnehjemmet i Godhavn i Tisvildeleje at få deres sag for Østre Landsret.

Et flertal i Folketinget og børne- og socialminister Mai Mercado ønsker ikke at give en undskyldning til Godhavn-drengene, fordi "det var en anden tid", skriver Jyllands-Posten.

Børns Vilkår kæmper ifølge avisen nu med at skaffe dokumentation fra episoder for flere årtier siden.

Alligevel mener Ingrid Hartelius Dall, at ophævelsen af forældelsesfristen tilbyder mere end bare muligheden for skuffede forhåbninger.

/ritzau/