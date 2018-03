Rebild viser vejen frem med historisk stor erstatning til misbrugte børn, lyder det fra Børns Vilkår.

Rebild. Børns Vilkår glæder sig over, at Rebild Kommune indgår forlig og betaler 450.000 kroner til ti misbrugte børn i den såkaldte Rebild-sag.

- Det kan være en meget hård belastning for børn at blive slæbt igennem en retssag. Det at indgå forlig skåner dem, siger direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår, til Ritzau.

Rebild Kommune har ifølge Jyllands-Posten indgået forlig med børnene, der blev udsat for omfattende overgreb.

Faren blev i 2012 idømt 12 års fængsel for grove seksuelle overgreb på skes af sine egne børn og to andre.

Ofrene for misbruget var på vej til at gå rettens vej for at få erstatning af kommunen for ikke at gribe ind og dermed forhindre overgrebene.

Men nu er der lavet en aftale, der sikrer hver af ofrene 450.000 kroner.

Erstatningen er den største af sin art herhjemme. Det næsthøjeste beløb på 300.000 kroner blev i 2014 betalt til pigen i den såkaldte Tønder-sag.

I to andre sager fra Slagelse og Esbjerg har kommunerne ikke indgået forlig, og her er ofrene gået rettens vej for at få erstatning.

I Slagelse-sagen blev tre søstre tilkendt hver 100.000 kroner i erstatning. I Esbjerg-sagen har landsretten - og i denne uge også Højesteret - vurderet, at der ikke er noget at komme efter for børnene.

Det efterlader en noget uensartet praksis, mener Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår foreslår derfor, at der etableres et erstatningsnævn, der kan håndtere sager om erstatningskrav og sikre et ensartet niveau over hele landet.

- Der vil være sager, hvor kommuner ikke vil give en rimelig erstatning og den undskyldning, der er behov for.

- Derfor er det en god idé at oprette et erstatningsnævn, så man får en hurtig og fagligt set forsvarlig behandling af de her sager.

- Så kan man få fastlagt et rimeligt erstatningsniveau, som modsvarer de kæmpe svigt, der nogle steder er tale om, siger Rasmus Kjeldahl.

/ritzau/