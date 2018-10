I en sag, hvor et forældrepar er tiltalt for misbrug af børn, kan nogle af forholdene måske være forældede.

København. Fire søskende fra Vejen i Sydjylland blev gennem syv år tæsket, truet og udsat for seksuelle overgreb.

Det mener anklagemyndigheden, som har tiltalt et forældrepar for årelangt misbrug af børnene.

Men overgrebene skulle være fundet sted fra 1987 til 1994, og det kan blive et problem i retssagen.

I hvert fald for nogle af de 17 forhold i sagen, der risikerer at være forældede. Det mener juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår Ingrid Hartelius Dall.

- Det kan blive noget af det, som retten skal vurdere i sagen, siger hun.

1. april i år vedtog et bredt flertal i Folketinget, at forældelsesfrister i sager om seksuelt misbrug skulle afskaffes.

Det betyder, at man ikke længere risikerer at stå i en sag, hvor det er for sent at stille eventuelle gerningsmænd til ansvar for forbrydelser om seksuelt misbrug.

Men da anmeldelsen i Vejen-sagen ifølge fyens.dk kom til politiet i august 2017, og forældrene har siddet varetægtsfængslet siden november samme år, er det ikke sikkert, den er omfattet af den nye regel.

- Det er meget, meget svært at udtale sig om, hvorvidt de ændrede regler bliver gældende i den her sag, siger Ingrid Hartelius Dall.

- I og med at forældrene sidder varetægtsfængslet, og anklagemyndigheden har valgt at rejse sagen, kan man håbe, at man ikke anser den for forældet, siger hun.

Inden lovændringen stod der i straffeloven, at i sager om seksuelle overgreb mod børn under 15 år kan forældelsesfristen tidligst regnes fra den dag, den forurettede fylder 21 år.

Kan forbrydelse straffes med fængsel i over ti år, eksempelvis voldtægt af børn, er forældelsesfristen 15 år - altså kan den anmeldes, indtil personen fylder 36.

Forældelsesfristen var ti år for forbrydelser med en strafferamme op til ti år, mens forældelsesfristen var fem år for forbrydelser med en strafferamme på fire års fængsel.

En af pigerne i sagen blev ifølge anklageskriftet, da hun var mellem fire og seks år gammel, blandt andet slået med et bæltespænde i ansigtet, tisset i munden og holdt under vand i et badekar, til hun mistede bevidstheden.

De omtalte børn i sagen er født i 1980'erne og er altså for længst voksne. Der er rejst tiltaler for både trusler, vold, mishandling, seksuelle overgreb og voldtægt.

Anklagemyndigheden må ikke rejse tiltale, med mindre den finder det overvejende sandsynligt, at forældreparret vil blive dømt.

Sagen behandles i retten i Esbjerg i marts og april 2019.

