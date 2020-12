90 nye sager i Umbrella-komplekset om deling af børneporno er på vej. Videoen er delt på trods af mange domme.

Selv om hundredvis af unge siden 2018 er dømt for børneporno ved at have delt det krænkende videomateriale i Umbrellasagen, har flere også efterfølgende delt materialet på sociale medier.

Derfor er der nu 90 nye sager på vej om deling af materialet. Det skriver Jyllands-Posten, og politiet fortæller det ligeledes til Ritzau. De sager kommer oveni de cirka 1100, som blev sigtet ad to omgange i 2018 og 2019.

De 90 nye sager er kommet ind til Nationalt Cyber Crime Center (NC3), som nu sender dem videre til politikredsene, der skal rejse sigtelserne. Det fortæller politikommissær Flemming Kjærside fra NC3.

- Vi er i gang med en slags oprydning, fordi hovedparten af de sager, vi sender ud, ligger tilbage til 2018 og 2019, og så har vi ganske få tilfælde fra 2020.

- Hovedparten er gamle sager. Men det er stadigvæk ulovligt, og derfor laver vi sådan en opsamling, siger han til Ritzau.

Det ser dog ud til, at der ikke er så mange, der har delt materialet i 2020.

- Dem, som deler nu, ved udmærket, hvad det handler om. Dels hvad der sker for ofrene, og hvad der kan ske for dem selv - i forhold til børneattester eksempelvis, siger Flemming Kjærside.

For dømmes de sigtede for deling af børneporno, havner det på deres børneattest, hvilket kan forhindre dem i at arbejde med børn.

De fleste af sagerne, der rejses nu i Umbrellasagen, har altså flere år på bagen.

- Vi har de ressourcer, som vores politikere har givet os. Men det er ingen hemmelighed, at vi skal løbe meget stærkt for at følge med. Nogle gange går der længere tid, end godt er. Jeg sætter min lid til den kommende fireårsaftale, siger han.

Umbrellasagen fik sin begyndelse i 2015, hvor videoen, hvor to 15-årige ses, blev optaget. Siden blev den spredt til tusindvis af unge på sociale medier.

Det er dog ulovligt at dele den, og mange, der har, er idømt betingede fængselsstraffe for børneporno.

I januar 2020 viste en opgørelse, at 334 var dømt for børneporno, mens over 400 havde fået bøder for krænkende billeddeling.

Videoen i Umbrellasagen er ikke det eneste ulovlige krænkende materiale af seksuel karakter, der bliver delt. Flemming Kjærside fortæller, at de har modtaget flere anmeldelser de senere år.

- Det kan have flere årsager. Det kan også være, fordi der før var en masse mørketal, og at flere nu anmelder, siger han.

/ritzau/