En 3. klasse-elev fik sig en uhyggelig skolestart, da han onsdag morgen mødte op på Brørupskolen i Vejen.

Her blev den cyklende dreng nemlig standset af en mandlig bilist, som forsøgte at lokke ham ind i sin bil. Da drengen nægtede, forsøgte manden i stedet at køre ham ned.

Det skriver JydskeVestkysten, som desuden oplyser, at hændelsen skete klokken 7.35 på Violvej/Anemonevej.

Selvom drengen lykkedes med at cykle for sit liv, formåede manden at ramme drengens ene cykelhjul med bilen.

Drengen cyklede derefter i sikkerhed på skolen.

Skoleleder Helle Lauridsen har bekræftet hændelsen over for avisen.

Hun fortæller, at skolen har meldt episoden til politiet, og at de har oplyst alle elevers forældre om hændelsen på forældreintra.

Episoden har i den grad fået lokalsamfundet i oprør.

På Facebook-gruppen '6650 Brørup' kan man se, at adskillige forældre fulgte deres børn i skole torsdag morgen, og at lærere stod klar til at tage imod eleverne.

En af dem, der fulgte sit barn i skole, er Jennifer Wiese Simonsen, som har en dreng i samme klasse som børnelokkerens udsete offer.

'Det er klart, at det er noget, der skaber utryghed, og at man som forælder er særligt opmærksom efter sådan en episode,' skriver hun i en besked til B.T., fordi hun af arbejdsmæssige årsager ikke kan tale i telefon.

»Der var rigtig mange lærere og pædagoger ude foran skolen i dag (torsdag, red.) og rundt på gaderne i byen, og det er fantastisk at se, at personalet tager sagen så alvorligt, og at de forsøger at skabe tryghed blandt børnene igen,« fortsætter hun.



Jennifer Wiese Simonsen fortæller endvidere, at hendes søn har været påvirket af hændelsen, men at han er 'ved godt mod'.

Hun ved umiddelbart ikke, hvor længe hun vil følge sin dreng i skole.

Selvom hændelsen har rystet lokalsamfundet, er skoleleder Helle Lauridsen ikke overrasket, siger hun til JydskeVestkysten.

»Jeg er som skoleleder ikke chokeret over hændelsen, for der er flere skoler, som har meldt om episoder, hvor der er observeret mistænkelige biler tæt på skolebørn, så det er en kalkule, vi er nødt til at tage med omkring det at drive skole,« siger hun til avisen og fortsætter:

»At bilisten er så insisterende, at han ligefrem forsøger at køre drengen ned bagefter, er meget bekymrende, men heldigvis er Brørup jo et lokalsamfund, hvor man står sammen i både gode og dårlige tider, så jeg er sikker på, at skolen og forældrene vil stå stærkt sammen efter det her og sikre, at børnene fortsat kan føle sig trygge, når de skal i skole.«

Skolelederen oplyser, at skolen fremadrettet vil holde ekstra øje med de biler, der kører omkring skolen.

Ifølge JydskeVestkysten har drengen beskrevet manden som værende cirka 40 år uden ret meget hår på hovedet. Han kørte i en hvid Suzuki.

B.T. har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om hændelsen, men som ikke kan sige yderligere, da der er tale om en igangværende efterforskning.