En børneinstitution er lukket på grund af en overgrebssag.

Det fik forældre til børn i Børnehuset Rosenly i Albertslund Kommune at vide onsdag aften.

Borgmester Steen Christiansen fortæller til Sjællandske Medier, at man ikke har formået at opretholde en sund, pædagogisk hverdag i huset, og derfor kan kommunen ikke længere stå inde for kvaliteten.

»På trods af en ny ledelse er det ikke lykkedes at genoprette den pædagogiske praksis i institutionen. Vi har nået et niveau nu, hvor vi ikke kan stå inde for kvaliteten. Vi har et ansvar for børnene. De skal have god, tryg og udviklende hverdag i vores institutioner. Det er vores vurdering, at Rosenly ikke kan leve op til det,« siger borgmester Steen Christiansen og fortsætter:

»Derfor ønsker vi at lukke institutionen og få børnene ind i kommunens andre daginstitutioner. Det er turbulent, ja, men vi gør det, fordi vi vurderer, at det er det bedste for både børn og voksne.«

Beslutningen om at lukke insitutionen er i høring hos forældre og personale indtil den 29. maj via forældrebestyrelsen og MED-udvalget. Høringssvarene behandles i børne- og skoleudvalget 4. juni og i økonomiudvalget 11. juni.

Kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning om lukningen 18. juni.

Spejderleder i Brøndby

Hele sagen kom frem i lyset, da bekymrede forældre anmeldte den nu dømte mand i forbindelse med en spejdertur i marts 2017.

Her blev en 48-årig mand anholdt og har siden fået en forvaringsdom for en lang række overgreb i forbindelse med sit arbejde i børneinstitutionen, og da han var spejderleder i Brøndby.

Ved ransagning af hans hjem i Rødovre beslaglagde politiet computere, smartphones og andet elektronisk udstyr, som indeholdt pornografiske optagelser af børn.

Siden har Københavns Vestegns Politi fundet i alt 10.721 billeder og 1.472 film med pornografiske optagelser af børn og unge under 18 år.

Det fremgik af sagen ved Retten i Glostrup.

En del af materialet afslørede fotos og film optaget af den dømte, mens han krænkede børn seksuelt – oftest mens de sov eller fik skiftet ble.

Børnehuset Rosenly forventes at lukke senest 1. oktober.

I den kommende periode vil børnene få tilbudt plads i kommunens øvrige institutioner, ligesom medarbejderne i institutionen vil få mulighed for en omplacering til lignende job i andre af kommunens daginstitutioner.

Lederen af Børnehuset Rosenly har sagt sit job op og starter i nyt job 1. juni.