En dreng fra skovbørnehaven Skovly i Stouby øst for Vejle er torsdag morgen blevet fløjet til Skejby Sygehus i helikopter.

Det skete, efter at drengen var kommet alvorligt til skade i en ulykke i skovbørnehaven.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Ifølge lokalmediet faldt drengen til jorden, da en pæl fra en hængekøje på børnehavens legeplads pludselig gik i stykker, mens han befandt sig i hængekøjen.

Sydøstjyllands Politi oplyser til B.T., at ulykken blev anmeldt klokken 08.08.

Hvor dybt faldet var oplyses ikke, men han kom så slemt til skade, at han er fløjet til sygehuset med helikopter.

Drengens alder oplyses heller ikke.

Børnehavedrengens forældre befinder sig netop nu på Skejby Sygehus i Århus sammen med deres søn.

Hvilke skader drengen pådrog sig og hvordan hans tilstand er, er endnu uvist.

»Alle børn er sendt hjem, personalet er tilbudt krisehjælp, mens politiet er på stedet for at undersøge nærmere, hvordan det kunne ske,« siger Marianne Bertelsen, som er chef for læring, sundhed, børn og familier i Hedensted Kommune, til Horsens Folkeblad.

Hun tilføjer, at ingen andre børn overværede ulykken.

