Der er problemer i byerne Beder og Malling syd for Aarhus med unge mennesker, der formentlig på grund af kedsomhed hærger på de lokale institutioner efter åbningstid.

Et af stederne er børnehusene Eghovedvej og Ajstrupvej, der mere end én gang har oplevet hærværk.

»De unge mennesker kan godt lide at være oppe på taget. Det værste, vi har oplevet, var for tre uger siden, hvor de havde taget paller, en reol, brædder og søm med derop. Så havde de skåret ned i tagpappet ind til rockwoolen,« fortæller den pædagogiske leder, Dorthe Leick, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

»Vi var heldige, at det ikke regnede over en weekend, så kunne det havde givet en massiv vandskade.«

Dorthe Leick er også mødt ind til en hel masse søm, der var sat fast på tagpap.

Børnehusene har derudover fået smadret ruder, mødt ind til knuste flasker og måtte fjerne cigaretskodder fra legehusene.

»Andre institutioner i området er også udfordret. Når man møder ind til smadrede ølflasker, gør det noget ved arbejdsmiljøet om morgenen. Så skal en medarbejder rydde op i stedet for at tage imod børn,« forklarer Dorthe Leick.

Hun tror, at de unge mennesker mangler et sted at være, og lokalsamfundet ønsker da også at skabe en bedre ungdomskultur.

Derfor havde Beder-Malling Idrætsforening tirsdag aften arrangeret et møde med lokale aktører, hvor mulige løsninger var på tapetet.

»Vi håber på at få inputs til at samle de unge i nogle fællesskaber og lave en rigtig fed og sund ungdomskultur,« sagde projektleder i idrætsforeningen, Christine WindingLauritzen, inden mødet til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over idrætsforeningen deltog repræsentanter fra kommunen, SSP og skolerne i området, ligesom helt almindelige forældre også var mødt op for at give deres besyv med.

I den kommende tid skal de mange forslag og idéer, som dukkede op på mødet, behandles, og forhåbentlig kan nogle af dem løse problemerne.