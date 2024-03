Kommunal børnehave er torsdag blevet dømt for at krænke et barns rettigheder ved ikke at servere vegansk mad.

En kommunal børnehave i Jammerbugt Kommune har ifølge Retten i Hjørring krænket en piges menneskerettigheder ved ikke at give pigen mulighed for at spise vegansk frokost.

Det skriver TV 2 Nord og Nordjyske.

Ifølge barnets forældre afslog børnehaven, at pigen kunne få vegansk mad i børnehavens obligatoriske madordning.

De afslog også, at hun kunne få en vegansk madpakke med og stadig betale for madordningen, skriver TV 2 Nord.

Forældrene fandt efterfølgende en privat pasningsordning.

Når man spiser vegansk, spiser man ikke kød, æg eller mejeriprodukter.

Jammerbugt Kommune afviser i en pressemeddelelse, at det var hensigten at forhindre veganske madpakker i den konkrete børnehave.

Kommunen mener, at familien har misforstået den vejledning, de fik.

- Det er beklageligt, at forvaltningens bestræbelser på at vejlede familien, angiveligt førte til, at familien fik den opfattelse, at den indførte frokostordning og en vegansk hverdag for deres barn udelukkede hinanden, udtaler formand for Børne- og familieudvalget i Jammerbugt Kommune, Susanne Møller Jensen.

Kommunen vil i fremtiden informere særskilt om mulighederne for at kombinere en frokostordning og egen madpakke.

Forældrene anlagde sagen mod Jammerbugt Kommune sammen med Dansk Vegetarisk Forening.

Retten er nået frem til, at pigen blev behandlet dårligere end børn, som ikke lever efter en vegansk overbevisning.

Ifølge Nordjyske mener retten, at pigen blev udsat for indirekte forskelsbehandling, som ikke er sagligt og rimeligt begrundet.

Nordjyske skriver, at retten også har dømt kommunen til at betale pigen en erstatning på 10.000 kroner og sagens omkostninger.

Ifølge TV 2 Nord spurgte pigens mor ind til ordningen, da hun overvejede at indskrive sin datter i børnehaven i 2020.

Det var her, at familien fik afslag på, at det var muligt for datteren at spise vegansk.

Sagen har kørt som en civil retssag ved Retten i Hjørring. En civilsag skal som udgangspunkt dreje sig om mindst 20.000 kroner, hvis den skal ankes til landsretten.

Ellers skal man søge om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet.

Jammerbugt Kommune forholder sig i pressemeddelelsen ikke til, om de vil forsøge at indbragt sagen for landsretten.

/ritzau/