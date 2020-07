En brand hærger en børnehave i Esbjerg. Ingen personer er kommet til skade, men røgen kan være skadelig.

En børnehave i Esbjerg, der er brudt i brand onsdag morgen, vil efter alt at dømme brænde ned til grunden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet henviser til oplysninger fra brandvæsnets indsatsleder.

Ingen personer har været i fare i forbindelse med branden, som er opstået på et tidspunkt, hvor institutionen er under renovering.

Børnehaven har adresse på Kornvangen. Vinden kommer fra vest og blæser røg fra branden ind over et boligområde.

Beboere på en række villaveje opfordres derfor til at blive indenfor og lukke vinduer og døre for at undgå røgen.

Det gælder borgere på Hasselvej, Pilevej, Præstebakken og Paghs Allé.

/ritzau/