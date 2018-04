Kender du noget til sagen? Så kontakt journalisten på bopo@bt.dk eller via Facebook.

Fredag eftermiddag blev Nordsjællands Politi tilkaldt af Gilbjerg Børnehuse i Gilleleje. Børnehusets daglige leder, Ida Maria Høgild, fortæller, at ansatte blev udsat for vold, da en uoverensstemmelse om en børnefødselsdag gik langt over gevind.

»De ansatte stod i vejen for et voldsomt temperament. De har været udsat for vold. Så er den ikke længere. Børnene har heldigvis ikke set noget, men det er meget alvorligt set med mine øjne som leder,« siger hun til Netavisen Gribskov.

Nordsjællands Politi bekræfter over for BT, at de har været tilkaldt til børnehuset, men har tidligt fredag aften ikke mange detaljer om sagen.

»Jeg kan ikke sige så meget andet, end at vi sender en patrulje derop på grund af noget uro i forbindelse med en børnefødselsdag,« siger vagthavende Jan Hedager.

Ida Maria Høgild har forklaret over for lokalmediet, at det var 'kulturelle misforståelser', der satte gang i konflikten mellem personale og forældre, men det bliver ikke uddybet, hvad det dækker over.

»Nogle børn havde været til fødselsdag, og dem der holdt dagen mente, at det skulle ske på en anden måde, end hvad pædagogerne lige var parat til at lade ske. Vi har en politik om, at personalet ikke efterlader børn alene. Jeg har aldrig oplevet noget som det her,« siger hun.

Ida Maria Høgild har oprettet en telefonvagt så bekymrede forældre kan kontakte hende. Derudover har hun briefet forældrene over børnehusets intranet.

BT følger sagen.



Kender du noget til sagen? Så kontakt journalisten på bopo@bt.dk eller via Facebook.