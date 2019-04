Riiitschj! Rasmus Paludan flår en kuvert op og hælder en bunke klistermærker ud i sin hånd.

»Det her er vores skolesæt, som vi sender ud til folkeskoler,« siger Rasmus Paludan med et stort smil.

B.T. besøger Rasmus Paludan for at stille ham en række spørgsmål om de demonstrationer og afbrændinger af koranen, der fører til en massiv politiindsats og koster samfundet store summer penge.

Den racisme-dømte advokat er på rekordtid blevet et gigantisk fænomen på sociale medier, hvor især unge mennesker dyrker ham som en kultfigur.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hans videoer på Youtube, hvor han håner muslimer og bliver truet på livet, er blevet vist over en million gange.

Han arrangerer jævnligt koranafbrændinger og må leve under massiv politibeskyttelse.

På det seneste er Rasmus Paludan blevet meget aktiv på Snapchat, som er et af de foretrukne medier blandt børn og unge.

»Jeg er meget populær blandt de unge. Jeg har 797.365 historievisninger på snapchat,« siger Rasmus Paludan om sin store popularitet hos ungdommen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Mens B.T. interviewer Rasmus Paludan, ringer hans telefon uafbrudt. Da interviewet er færdigt, har han mere end 50 ubesvarede opkald.

»Halvdelen af dem der ringer, er børn og unge. De fleste der ringer er fans, men der er selvfølgelig også nogen, der ringer for at true mig,« siger Rasmus Paludan.

Under B.T.s besøg tager Rasmus Paludan telefonen. Det er en dreng, der lyder, som om han ringer fra en skolegård.

»Er det Rasmus Paludan?,« spørger drengen med stor begejstring i stemmen.

»Jeg vil bare spørge, hvor du skal hen næste gang?«

»Jeg skal til Holstebro på lørdag og Skive på søndag.«

»Ja, okay ... V for sejr.«

»Ja, V for sejr,« siger Rasmus Paludan og lægger på.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ved Rasmus Paludans seneste demonstration på Christiansborgs Slotsplads deltog en ni-årig dreng i en aktivitet, hvor koranen blev kastet gennem luften mellem fem personer.

Det fik en politibetjent til at true drengens far med at indberette ham til de sociale myndigheder. Indberetningen blev dog aldrig indgivet.

Rasmus Paludan ser ikke selv noget problematisk i at lade et barn deltage i skænding af koranen

»Det er helt passende, at børn og unge støtter op om patriotiske danske værdier og ikke gider finde sig i trusler og vold fra muslimsk side.«

Foto: Liselotte Sabroe

Hvis det er farligt at krænke koranen, er det så ansvarligt at lade et barn gøre det?

»Jeg ved ikke, om det er farligt for en ni-årig at krænke koranen, det kan jeg ikke vurdere. Men jeg mener, at politiet bør sørge for, at det er ufarligt. Jeg tror ikke, at graden af risiko er den samme,« siger Rasmus Paludan.

Så det er ufarligt at sende et barn til dine demonstrationer?

»Det er min person, der er opsamleren, katalysatoren og magneten for aggressionen. Det er selvfølgelig fint, så der er ikke nogen risiko for børn, hvis de kommer. Og det synes jeg er udemærket.«

Kort tid efter B.T. forlader Rasmus Paludans kontor, tager han imod tre skoleelever, der er kommet for at lave et interview med ham.