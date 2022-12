Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Børn og unge helt ned til 14-års-alderen sælger euforiserende stoffer i to af Holbæks store boligområder, Ladegårdsparken og Grønneparken.

Det er to rivaliserende grupper, der lokker børn og unge til at sælge de euforiserende stoffer, skriver TV 2 Øst på baggrund af oplysninger fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Børnene er blevet set sælge stoffer på gaden, og har begået voldelige overfald mellem grupperne, kan Peter Bjerre, der er politikommissær i forebyggelsessektionen hos Midt- og Vestsjællands Politi, fortælle.

Når de unge er oppe at slås, har de enten et 'LGP' eller 'Vang' på ryggen. Hvilket viser, at de er en del af Langgårdsparken eller Grønneparken, der tidligere hed Vangkvateret.

»For de mere hardcore grupperinger, der gør brug af de helt unge, er det stort set risikofrit, og de unge kan tage skraldet. Vi ser også, at de unge er enormt risikovillige og voldsparate, når det kommer til at hævde deres egen respekt på gaden, så det er en meget bekymrende tendens,« siger Peter Bjerre og tilføjer:

»På den måde bliver de en forlænget arm for de mere etablerede grupper og er med til noget territoriekamp.«

Politiet har i samarbejde med boligselskaberne og kommunen valgt at sætte ind med forebyggende arbejde.

Blandt andet får børn og unge, der dukker op på politiets radar, besøg af politiet eller bliver kaldt ind på stationen. Typisk i selskab med barnets forældre og SSP-ansatte fra kommunen.