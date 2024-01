Da politiet tirsdag aften modtog en anmeldelse om mistænkelige personer ved en adresse i Hamburg, rykkede de straks ud.

På adressen bor den ene part i en forældrestrid, der de seneste dage har trukket overskrifter i Danmark såvel som Tyskland.

Nemlig moren til de to børn, der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi nytårsnat blev kidnappet på åben gade i Gråsten, hvor de så fyrværkeri med deres far – kvindens eksmand.

Under to døgn efter kidnapningen var det så morens hjem i det nordøstlige Hamburg, der dannede ramme om det, som naboer betragtede som mistænkelig adfærd.

I hvert fald slog naboerne cirka klokken 20.30 alarm, oplyser politiet i den tyske storby til B.T.

»Tirsdag aften blev der gennemført en politiaktion ved familiens hjemadresse, fordi der var blevet anmeldt mistænkelige personer på stedet.«

»Politiets undersøgelser viste dog, at personerne havde lovligt ærinde på stedet.«

Videre lyder det, at man fortsat er i færd med at efterforske, hvad der er op og ned i sagen.

»På denne baggrund kan der ikke gives yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.«

Far slået ned og børn kidnappet

2023 var kun netop blevet til 2024, da ukendte personer i to tysk indregistrerede biler ankom til festlighederne ved CaFéodora på Toldbodgade 10 i Gråsten 1. januar.

Mens nogle af de uidentificerede personer ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi væltede far Stephan Hensel omkuld og tæskede ham, tvang andre hans tiårige søn og 13-årige datter ind i bilerne, før de forsvandt ud i natten.

Da politiet modtog anmeldelsen klokken 00.17, var bilerne med børnene allerede på vej mod den tyske grænse, som de passerede 00.30.

En massiv efterforskning og eftersøgning blev hurtigt sat i gang, og tirsdag kunne tysk politi så meddele, at man formoder, at børnene er hos deres mor.

En tysk bøfhusmillionærarving ved navn Christina Block, der siden har bekræftet, at børnene er hos hende.

I god behold.

»Børnene har det godt. Jeg beder om forståelse for, at jeg primært af hensyn til mine børns trivsel ikke kommer med yderligere udtalelser i øjeblikket,« oplyste hun tirsdag gennem en talskvinde ifølge nyhedsbureauet dpa.

Dansk politi mangler fortsat en endelig bekræftelse på, at børnene er lokaliseret, lyder det fra efterforskningsleder og vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Rønnov.

Kamp om børnene

Dansk og tysk politi samarbejder tæt i sagen, som menes at bunde i en strid om forældremyndighed. En strid, der har stået på længe, og som også trækker tråde til en sag fra november 2022.

Her blev flere af parrets i alt fire børn ifølge dansk politi forsøgt kidnappet i Gråsten, hvor Stephan Hensel og hans senere hustru har slået sig ned.

Ikke længe efter blev seks udenlandske mænd anholdt.

De afviste dog blankt, at de havde været involveret i et kidnapningsforsøg, og det samme gjorde Christina Block, der offentligt fortalte, at der var tale om sikkerhedsfolk, som hun havde hyret.

Deres opgave var at beskytte hende og andre familiemedlemmer, mens de var i Gråsten for at få børnene i tale.

Ifølge hende var børnene nemlig blevet frihedsberøvet af deres far.

Dette skal være sket i 2021, hvor han ifølge Bild ikke sørgede for at bringe dem tilbage til morens hjem i Hamburg efter aftalt samvær.

Siden har parret, der blev skilt i 2014, kæmpet om forældremyndigheden.

Gerningsmænd på fri fod

Om mor Christina Block er involveret i kidnapningen af de to børn nytårsnat, er endnu uvist.

Politiets efterforskning skal nu klarlægge, om der er sammenhæng mellem forældrenes stridigheder og den seneste sag, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør Søren Rønnov fortæller, at man foreløbigt ikke har nogen konkrete mistænkte.

»Som led i efterforskningen er vi på udkig efter de gerningsmænd, der var i Danmark i forbindelse med episoden og eventuelle andre, der måtte have været involveret,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Der er begået flere strafbare forhold i Danmark, blandt andet vold og frihedsberøvelse, og vi skal have fundet gerningsmændene bag, så de kan blive retsforfulgt.«

Fra efterforskningslederen lyder det videre, at dansk politi løbende er i kontakt med familien i Danmark.

Her ønsker far Stephan Hensel for nuværende ikke at udtale sig om sagen. Fra hans tyske advokat Michael Philippi lyder det til nyhedsbureauet dpa:

»I den nuværende situation vil vores klient ikke udtale sig af hensyn til børnenes sikkerhed.«

