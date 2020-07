I den amerikanske delstat Arkansas undersøger politiet lige nu en uhyggelig sag om to meget små børn, der blev fundet i en bil.

Den ene pige var kun tre år og blev efterladt til døde. Den anden var en yngre søster - en kun 15 måneder gammel baby - hvis tilstand lige nu er kritisk. Det skriver Arkansas på deres officielle hjemmeside.

Pigerne blev fundet i en bil ude foran deres mors hus i Booneville onsdag.

Man mener, at pigerne er henholdsvis døde og skadet af varme.

Det var pigernes egen mor, der kontaktede politiet i går og meldt pigerne savnede. Hun var vågnet op fra en lur og kunne ikke finde sine små piger.

Politiet tog med det samme affære og fandt begge piger bag i morens bil, der holdt foran huset. Begge piger var bevidstløse.

Senere på dagen blev den ældste pige erklæret død på hospitalet, men politiet vil have foretaget en obduktion af pigen.

Den kun 15 måneder gamle lillesøster er fortsat på hospitalet. Hendes tilstand er stabil, men stadig kritisk.

Sagen har fået politiet i Arkansas til at starte en efterforskning, for at finde ud af, hvad der er sket.