»Jeg har ligget søvnløs over, at nogen derude har billeder af mig i mit mest skrøbelige øjeblik.«

Ordene kommer fra Frederik Mortensen. En 24-årig værkfører fra Aarhus, der i sidste weekend var indblandet i et trafikuheld.

Uheldet - hvor en bil kørte op i ham bagfra - kostede ham et piskesmæld, en tur i ambulance og en grundig undersøgelse på Skejby Sygehus.

Men selvom piskesmæld er nok så alvorligt, er det ikke de fysiske skader, der har forvoldt Frederik Mortensen størst smerte.

»Da jeg lå i hospitalssengen med nakkekrave på, kunne jeg slet ikke slippe tanken om, at nogen havde filmet mig, imens jeg lå forsvarsløs på jorden, og at de billeder nu kunne florere derude.«

Frederik Mortensen har ingen anelse om, hvad der er sket med de billeder eller film, der blev taget af ham. Om de lige nu ligger på en eller anden Instagram- eller Facebook-konto eller er blevet sendt afsted via Snapchat.

Dog ved han, at det var en skare af ca. ti børn i 13-15-års alderen, der nærmest klæbede sig til ruden for at få den bedste placering i forhold til at forevige øjeblikket, da de i en rutebus kørte forbi ulykkesstedet.

Den 24-årige unge mand - som af ambulanceredderne var blevet anbragt på en båre på vejen - kunne i øjeblikket ikke begribe, hvad han så, men han havde hverken kræfter eller mulighed for at gøre noget.

24-årige Frederik Mortensen har flere gange været inde på Instagram og Facebook for at se, om der har ligget billeder af ham fra ulykken. Foto: Frederik Mortensen

»Det er først nu bagefter, når smerterne i nakken er væk, at jeg for alvor tænker over, hvor sindssygt det er. Men når jeg fortæller andre om det, siger de bare: 'Hvad havde du havde regnet med?' Som om, at det er helt normalt,« spørger Frederik Mortensen.

Desværre tyder noget på, at det er ganske ‘normalt’.

Det bekræfter Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Vi oplever desværre alt for tit, at der står folk med mobiltelefoner, når vi er ude ved uheld. Vi ser det igen og igen,« siger han og fortsætter:

Det er de voksnes ansvar Selvom det var 13-15 årige børn, der filmede Frederik Mortensen, imens han lå på vejbanen og modtag hjælp fra ambulanceredderne, er det forældrenes ansvar. Det oplyser Børns Vilkår på deres hjemmeside. Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har mest erfaring med, hvordan man bedst omgås andre mennesker på en respektfuld måde.

Disse erfaringer er vigtige at give videre til dit barn, som har mindst ligeså meget brug for et socialt kompas på nettet, som i den fysiske verden.

»Vi er der for at redde liv, og vi har ikke behov for, at almindelige borgere skal tæt på for at se, hvad der foregår. Det er dybt uetisk. Og værst af alt er det forstyrrende for politiet og redningsberedskabet, som jo oftest har et kæmpe arbejde at gøre.«

Lovligt at filme - ikke at dele

I Danmark er det lovligt at tage billeder og filme stort set hvad som helst i det offentlige rum. Dog er det i strid med straffelovens § 264 d at dele billederne på eksempelvis sociale medier, hvis de er krænkende for privatlivets fred eller af en persons integritet.

Som følge af togulykken på Storebæltsbroen den 2. januar 2019 blev en ung mand ved Retten i Svendborg den 16. maj idømt ti dagsbøder à 2.000 kr. for at have delt billeder inde fra toget.

'Retten fandt det bevist, at der var tale om billedmateriale, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden,' lød det dengang i dommen.

Vildt ubehageligt

Politiassistent Christian Berthelsen kan sagtens sætte sig ind i, at hændelsen - på det psykiske plan - har sat sig i Frederik Mortensen.

»Hvordan ville man ikke selv have det, hvis man lå der, og fremmede pludselig begyndte at filme én? Det må da være vildt ubehageligt og intimiderende.«