Flere elever i indskolingen på Borup Skole har angiveligt oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen.

Det skriver det regionale medie sn.dk og TV 2.

Ifølge de to medier er der både tale om vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Midt- og Vestsjællands Politi er informeret om hændelserne, men da det drejer sig om mindreårige børn, er det en sag for de sociale myndigheder.

Sn.dk citerer en besked på platformen Aula fra skolens leder, Jakob Dalgas. Her fremgår det, at der ifølge skolen er tre til seks børn involveret, som er i alderen 6 til 9 år.

Sagen har ført til, at børnene skal være under opsyn, lyder det i Aula-beskeden.

Oprindeligt havde skolen også besluttet, at børnene skulle følges to og to på toilettet, men grundet modstand er den ordning lagt ned igen, ifølge sn.dk.

I et skriftligt svar til sn.dk og TV 2 bekræfter Lars Nedergaard, som er skole- og dagtilbudschef i Køge Kommune, at skolen er i gang med at håndtere en sag.

- Det er korrekt, at Borup Skole lige nu oplever at skulle håndtere en sag af en karakter, der kræver handling fra skolens side. Ligeledes oplevede skolen i december 2022 to sager af lignende karakter, der blev håndteret med støtte til de berørte børn og familier, lyder det ifølge sn.dk.

Ifølge TV 2 skriver skole- og dagtilbudschefen videre, at ledelsen og medarbejdere på skolen er i fuld gang med at gøre, hvad man kan for at støtte de berørte børn og deres familier.

Sn.dk skriver, at en gruppe på omkring 50 til 70 forældre holdt et hastemøde på Borup Bibliotek 4. februar om sagen.

Mødet førte til, at i alt 75 forældre skrev under på et brev, som blev sendt til skolen, borgmesteren og forvaltningen i Køge Kommune.

- Tavshedspligten for den enkelte elev og familie gør, at det ikke er muligt for skolen at kommunikere særligt konkret til den store gruppe af forældre, der ikke har børn, som er direkte berørte af hændelserne, udtaler Lars Nedergaard ifølge TV 2.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er glad for, at sagen bliver taget meget alvorligt. Det siger han i en udtalelse til B.T.

- Jeg har selvfølgelig læst artiklerne her til morgen. Jeg vil gerne understrege, at alle børn i Danmark skal være trygge i skolen. Det skal forældrene kunne stole på, siger han.

Ifølge Borup Skoles hjemmeside går der omkring 600 elever på skolen.

/ritzau/