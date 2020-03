Det er vigtigt at tale med sine børn om, at de kan blive snydt på nettet, siger psykolog efter grooming-sager.

Hundredvis af børn kan i flere sager være udsat for såkaldt grooming.

Begrebet dækker over, at en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn over nettet med det formål at begå overgreb.

Det sker typisk via internettet eller over mobilen.

Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet fortæller, at det bedste, man kan gøre som forælder, er at snakke med sine børn om det.

- Det er vigtigt, at man som forælder snakker med sine børn om, at når de er på nettet, er der en risiko for, at der er nogen, som vil prøve at snyde og bedrage dem eller udgive sig for at være nogle helt andre.

- Det er rigtigt svært som barn at finde ud af det, siger han.

Desuden er det vigtigt, at man som forælder gør det klart, at børnene ikke selv er skyld i det, hvis de udsættes for afpresning på sociale medier.

Tirsdag kom det frem, at anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 34-årig mand.

Han anklages blandt andet for i 129 tilfælde at have udsat drenge for forsøg på voldtægt, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje via sociale medier.

Drengene var primært i alderen mellem 10 og 15 år.

Mange af ofrene er blevet kontaktet over Snapchat, hvor han skal have udgivet sig for at være en mindreårig pige for at få de mindreårige drenge til at sende pornografiske billeder af dem selv.

Kuno Sørensen fortæller, at der er mange forskellige medier, hvor voksne krænkere vil forsøge at kontakte børn.

- Det foregår alle de steder, hvor børn kommunikerer sammen. Så det kan lige så vel være på andre platforme som Instagram eller spilhjemmesider, siger han.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i forbindelse med tiltalen også udsendt en pressemeddelelse, hvor det opfordrer børn og unge til at være skeptiske på sociale medier.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård kommer også med en opfordring til lærere og forældre.

- Sociale medier er en vigtig og helt integreret del af børn og unges hverdag. Det er ikke realistisk, at vi kan skærme børn og unge fra den del af nettet.

- I stedet skal vi gøre dem robuste og kritiske, så de siger fra, hvis der er nogen, der forsøger at overskride deres grænser på sociale medier, siger Østergård i meddelelsen.

Sagen med den 34-årige er ikke enestående. Politiet efterforsker også en sag mod en 22-årig fra Varde-området, der er sigtet og varetægtsfængslet for afpresning og seksuelle overgreb af over 100 piger.

Har man mistanke om, at et barn udsættes for grooming kan det anmeldes online på politiets hjemmeside.

/ritzau/