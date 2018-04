På trods af et nej fra byretten vil Boeing stadig "forfølge adgang til dokumenterne" om kampflysprocessen.

København. Flyproducenten Boeing opgiver sit krav om fuld adgang til dokumenter om købet af nye kampfly.

Københavns Byret besluttede 23. marts, at Forsvarsministeriet var i sin gode ret til at nægte at give aktindsigt til Boeing.

De danske myndigheder har været i deres gode ret til at nægte aktindsigt, mente byretten.

Fredag oplyser Boeing så, at man ikke vil gå videre med sagen.

- Afgørelsen fra Københavns Byret i sagen om aktindsigt i Nyt Kampfly-evalueringen anerkender Boeings interesser som part i sagen og giver en række muligheder for adgang til sagens dokumenter, idet den samtidig fastslår, at Forsvarets hidtidige afslag på anmodningen kan opretholdes.

- Selv om Boeing ikke anker afgørelsen, vil Boeing fortsat forfølge adgang til dokumenterne i evalueringen inden for afgørelsens rammer og ser frem til at fortsætte dialogen med Forsvarsministeriet, oplyser Boeing i en udtalelse.

The Boeing Company tabte slaget om at producere et nyt kampfly til Danmark. I stedet for Boeings F-18 Super Hornet fik Lockheed Martin, der fremstiller F-35, opgaven.

Efter nederlaget besluttede Boeing at gå til domstolene for at få indsigt i myndighedernes materiale.

Ifølge de danske regnestykker skulle Lockheed Martins fly være cirka 50 procent billigere end Boeings, og det kan give sidstnævnte et dårligt ry ude i verden, har selskabet tidligere sagt.

/ritzau/