Torsdag startede retssagen omkring dobbeltdrabet i Marokko, hvor en dansker og en nordmand mistede livet i december sidste år.

Og starten kan vise sig at blive meget afgørende for resten af retssagen. Den hovedmistænkte lagde nemlig ikke skjul på, at han havde gjort det.

Det var den danske 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og den norske 28-årige Maren Ueland, der blev fundet dræbt den 17. december sidste år.

Hovedmanden bag drabet er blevet udpeget til at være Abdesamad El Joud, og han åbnede retssagen med en erkendelse. Det skriver vg.no.

»Da jeg blev arresteret, viste politiet mig den anden side af IS. For at være ærlig er jeg fortsat forvirret. Jeg ved ikke, om jeg fortsat er tilhænger af IS (Islamisk Stat, red.),« siger han

»Jeg plejede at elske IS, men det ved jeg ikke nu. Alt, jeg ved, er, at jeg angrer, at jeg dræbte de to turister,« lyder det fra Abdesamad El Joud.

Det er den første kommentar til offentligheden fra en af de tiltalte. Det var ellers meningen, at man skulle have hørt fra dem før, men retssagen er blevet udsat to gange.

Det blev den blandt andet, fordi bistandsadvokaterne til den dræbte dansker Louisa Vesterager Jespersen ønskede, at den marokkanske stat skulle inddrages som part i sagen.

Den mistænkte hovedmand Abdesamad El Joud bag dobbeltdrabet ankommer til retssagen Foto: STRINGER Vis mere Den mistænkte hovedmand Abdesamad El Joud bag dobbeltdrabet ankommer til retssagen Foto: STRINGER

De mener, at staten er ansvarlig for sikkerheden i landet og derfor også har en rolle i forbindelse med drabet.

Ved retssagens start var to advokater så mødt op for at repræsentere den marokkanske stat, men de mener, at danskerens bistandsadvokater har en svær sag.

»Det er sandt, at Marokko er ansvarlig for sikkerheden til alle, som befinder sig på marokkansk jord. Spørgsmålet er, om angrebet fandt sted, fordi politiet ikke gjorde sit job ordentligt. Det er en retsligt debat, men det bliver vanskeligt at bevise,« siger advokaten Abdellatif Ouabbi ifølge vg.no.

VG har dog tidligere fået adgang til retsdokumenter, hvor de fire tiltalte for selve drabet i afhøringer har erkendt, at de har været med til at begå drabet.

Her har de også sagt, at de angrer deres handlinger, og at de har bedt Allah om tilgivelse. Noget som Abdesamad El Joud bekræftede i retssalen.

De fire personer er dog langt fra de eneste tiltalte i sagen. Mere end 20 personer er mistænkt for at have spillet en rolle i drabet af de to skandinaver.

Eksempelvis er en schweizisk-spansk mistænkt for at have været med til at træne drabsmændene op, før handlingen blev udført.

På et tidspunkt var der en video i omløb i store dele af verden heriblandt Danmark.

Det var en video, hvor man kan se en af kvinderne blive dræbt. 14 personer i Danmark er senere blevet sigtet for at dele videoen, da det er ulovligt.

Gerningsstedet var tæt på landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko, men retssagen foregår i hovedstaden Rabat.