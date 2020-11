Udbruddet af corona har fået det til at regne med bøder over danskerne. Det viser tal fra Rigspolitiet.

Eleverne sad spredt i et stort telt. De var omkring 18-19 unge landbrugselever, der drak en enkelt øl eller to en torsdag eftermiddag i maj, da to uniformerede betjente dukkede op i teltet på Dalum Landbrugsskole.

Betjentene mente, at eleverne brød forsamlingsforbuddet og gav dem hver en bøde på 2.500 kroner.

»Jeg er uenig i, at de bøder skulle gives,« siger Jens Munk Kruse, der er forstander på Dalum Landbrugsskole, til B.T.

Han mener, at bøderne blev givet uretmæssigt. Det samme gør eleverne, som nægter at betale. Hvorfor vender vi tilbage til.

Eleverne på Dalum Landbrugsskole er nemlig langtfra de eneste, der har fået en bøde for at overtræde det forsamlingsforbud, der er indført for at mindske spredningen af covid-19.

I et svar på aktindsigt til B.T. oplyser Rigspolitiet, at de har registreret 1.550 sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Eksemplerne på situationer, hvor politiet har haft bødeblokken fremme, er mange.

Det kniber desværre stadigt med at overholde forsamlingsforbuddet. Vi har her til aften sigtet 10 personer som var blandt deltagerne i et "Kongespil" ved Amager Strand. Et par stykker nåede at forsvinde, men resten må forudse et indhug i privatøkonomien på 2500,- hver. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 25, 2020

I april fortalte Københavns Politi, at de havde udstedt bøder til 10 personer, der var samlet for at spille kongespil i Amager Strandpark. I maj gav Fyns Politi bøder til en gruppe på 11 vandglade mænd, der alle fik en bøde på 2.500 kroner, da de ville tage et vandscooter-bevis i Kerteminde Havn.

Derudover har der været historier fremme i medierne om værtshuse, fitnesscentre, skoler, havneområder, parker og piratfester, hvor personer er blevet straffet med bøde for at deltage i større eller mindre forsamlinger.

Rigspolitiet oplyser desuden, at der er registreret 37 sigtelser for overtrædelse af opholdsforbuddet i forskellige zoner, der blev oprettet, efter at et stort antal unge var samlet på Islands Brygge. Disse bøder lyder også på 2.500 kroner.

På Dalum Landbrugsskole har eleverne nægtet at betale bøden, og Jens Munk Kruse har hjulpet dem med at tage kontakt til en advokat. En af elevernes bøder vil på et tidspunkt blive kørt som en prøvesag ved retten.

Mange unge samlet under solen på Islands Brygge i København, torsdag den 6. august 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Mange unge samlet under solen på Islands Brygge i København, torsdag den 6. august 2020. Foto: Emil Helms

Det var rektoren selv, der gav eleverne lov til at drikke øl i teltet i den tro, at det var inden for reglerne.

»Mine elever er ret pikerede over, at de fik en bøde, og jeg prøver at støtte dem, for jeg er enig. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for skoler, og det mest groteske er, at havde de siddet indenfor, havde de aldrig fået en bøde,« siger han.

Han støtter op om, at politiet udsteder bøder til personer, der bevidst overtræder forsamlingsforbuddet, men han tror også, at mange af de 1.550 bøder kan være givet til unge, der ikke har været klar over, at de gjorde noget ulovligt.

»Det er utroligt svært for de unge at navigere i reglerne, når vi, der skal vejlede dem og guide dem, også kan være forvirrede. I vores tilfælde skulle politiet have været mere tilbageholdende med at udskrive bøder. De var selv meget i tvivl, og mine elever var hurtige til at sige, at de ville lukke ned, indtil politiet blev klar over, om de måtte sidde i teltet eller ej,« siger han.