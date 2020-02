På få timer udstedte politiet mere end 100 sigtelser til cyklister, der havde svært ved at agere inden for lovens rammer.

Samtlige sigtelser er udstedt i Aarhus, hvor politiet mandag havde kontrol med fokus på cyklisternes adfærd i trafikken. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Kontrollen varede i lige godt fem timer og resulterede på i alt 105 fordelt på seks sigtelser.

Nemlig kørsel mod ensretningen, manglende lys, benyttelse af mobil, fejl og mangler, to på en cykel og endeligt at cykle over for rødt lys.

Hos Østjyllands Politi er man rystet over cyklisternes adfærd.

»Det er alarmerende, at vi på få timer kan skrive så mange bøder, og at så mange cyklister åbenbart er ligeglade med trafiksikkerheden. Det er både farligt for dig selv og andre at køre uden lys i de mørke timer og køre mod færdselsretningen,« siger politikommissær, Amrik Chadha til Aarhus Stiftstidende.

Bødetaksterne, som cyklisterne kan se frem til, ligger på mellem 700 og 2.400 kroner.

Også i forrige uge var Rigspolitiet særligt opmærksomme på cyklister og knallertførere. Det kan du læse mere om herunder.