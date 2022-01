215 gange susede cyklister over for rødt. Knap 100 gange kørte de på fortovet. 75 gange hjulede de mod ensretningen.

Og alle gange kostede det en bøde på mellem 700 og 1000 kroner.

I alt udstedte Københavns Politi i sidste uge bøder for 487.500 kroner til cyklister, der på den ene eller anden måde forsømte at overholde færdselsreglerne.

Samlet blev det til 552 bøder.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at tallene er så høje. Især når jeg sammenholder det med, at de bløde trafikanter – heriblandt cyklister og fodgængere – ofte er repræsenteret i de færdselsuheld, der sker i København, synes jeg, det er ærgerligt, at så mange kører overfor rødt lys og ikke har lys på deres cykler,« konstaterer vicepolitiinspektør i færdselsafdelingen, Henning Pedersen, da B.T. fanger ham telefonisk.

Han og resten af færdselspolitiet i hovedstaden var i sidste uge en del af en landsdækkende indsats, der satte fokus på de cyklende trafikanter.

Og resultatet af indsatsen – og de mange bøder – bidrager kun til et meget lidet flatterende billede, som en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Kantar Gallup lavede i sommer, allerede dér tegnede:

At ikke alle har helt styr på reglerne. Og selv hvis de har, så overholder de dem ikke altid.

I undersøgelsen svarede seks procent af de i over 2300 adspurgte cyklister, at de »en gang i mellem eller oftere« kørte over for rødt lys, når der var andre trafikanter i nærheden.

Og hele 44 procent svarede, at de ville hjule afsted på jernhesten i mørke, selvom de havde glemt deres cykellygter, eller hvis cykellygterne ikke virkede.

»Jeg tror, politiet kunne lave den samme målrettede indsats igen om tre uger, og tallene ville vise det samme,« siger Henning Pedersen.

Tilføjer så, at det ikke betyder, at politiets arbejde er forgæves.

Forskning viser nemlig, forklarer Henning Pedersen, at bøder kan bidrage til en adfærdsændring. Og det er lige netop sådan én, politiet er ude efter.

»Vores fornemmeste opgave er at sørge for, at de bløde trafikanter ikke kommer til skade. Men de er også kæmpe faktor i det. Det er dem, der kan ændre det.«

Førstnævnte budskab gentager han, da B.T. spørger, om indsatsen i virkeligheden også bare er en pengemaskine.

»Vores fornemmeste opgave er at sikre færre dræbte og tilskadekomne.«

»Vores formål er ikke at få penge i statskassen,« lyder det fra vicepolitiinspektøren, der allerede nu kan love, at sidste uges indsats ikke bliver den sidste af sin slags. Reglerne er lavet for at minimere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.«