Over 200 bøder. På én dag.

Cyklister er i disse uger i politiets søgelys, og det er åbenlyst, at nogle hjulende københavnere har problemer med at huske færdselsreglerne. Og flere er blevet straffet på pengepungen.

Alene tirsdag kunne Københavns Politi udstede 226 bøder til de bløde trafikanter.

83 af gangene, fordi cyklisterne ikke holdt sig til vej og cykelsti, men i stedet benyttede fortovet til at komme frem.

Og yderligere 83 gange havde politiet bødeblokken fremme, fordi cyklister kørte overfor rødt, viser tal fra Københavns Politi, som B.T. har fået i hænde.

Tirsdag var der syv målrettede indsatser forskellige steder i byen. Og her faldt hammeren allerflest gange på Dronning Louises Bro.

152 overtrædelser blev noteret her, mens der i Oehlenschlægersgade var 28 sager og ved Gammeltorv 13.

Ved indsatserne ved Teaterpassagen ved Det Ny Teater, Dronningensgade, Krystalgade og Kronprinsessegade var der henholdsvis otte, 12, 12 og tre sager.

Hovedstadens politi er en del af en landsdækkende kampagne, der løber fra 24. januar til og med 30. januar, og som sætter fokus på de bløde trafikanter.

Af samme årsag er betjente i disse dage i højere grad på gaden for at holde øje med, om cyklister nu også overholder færdselsloven.

»Vi sætter i denne uge igen ekstra fokus på cyklister og laver flere målrettede kontroller i byen.«

»Det gør vi, fordi det er vigtigt, at alle – både cyklister som bilister – overholder færdselsreglerne, så vi minimerer risikoen for, at der opstår farlige situationer,« siger leder i operativ færdselsafdeling ved Københavns Politi, Henning Pedersen, om indsatsen.

Bødestørrelsen for de sager, der blev registreret tirsdag, ligger på mellem 700 og 1000 kroner.

Mens det eksempelvis koster 700 kroner, hvis man bliver taget i at cykle på fortovet, må man altså punge ud med to plovmænd, hvis politiet snupper én i at køre over for rødt.

Ifølge B. T.s beregninger udstedte Københavns Politi tirsdag dermed bøder for godt 200.000 kroner.