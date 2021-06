Han blev overfaldet med knytnæveslag og tvunget ind i bortførernes bil.

Men det var formentlig bare en forsmag på den smertefulde mishandling, der ventede en yngre mand fra hovedstadsområdet.

Bødlerne havde efter politiets opfattelse også til hensigt at videofilme den planlagte tortur og lemlæstelse, som offeret dog på et hængende hår havde held til at undslippe for godt en måneds tid siden.

Det fremgik mandag af sigtelsen i et grundlovsforhør for lukkede døre i Dommervagten i Københavns Byret.

Her blev to yngre mænd på 24 og 21 år sigtet for sammen med flere foreløbig ukendte medgerningsmænd at have overfaldet deres offer med først flere knytnæveslag i ansigtet.

Det skete 19. maj om aftenen på p-pladsen ved Royal Arena ved Ørestaden på Amager, hvor gerningsmændene tvang voldsofferet ind i en Volkswagen Polo. Mens andre medgerningsmænd ifølge sigtelsen fulgte efter i en Opel Corsa, kørte bilerne ad Amagermotorvejen mod Vestskoven i Albertslund.

Her var det ifølge sigtelsen bortførernes hensigt at torturere offeret ved blandt andet at stikke en flaske op i hans anus, brække hans knæ, urinere på ham og udsætte ham for knivstik, så han ville ende med at blive handikappet.

Planen mislykkedes dog, da offeret efter omkring 20 minutters fangenskab havde held til at slippe ud af bilen og i sikkerhed.

Begge de sigtede nægtede sig skyldige i sigtelserne for vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og forsøg på vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Dommeren besluttede dog at varetægtsfængsle dem begge for foreløbig 24 dage.

Den ældste af de to sigtede har tidligere prøvet at blive fremstillet i grundlovsforhør for alvor kriminalitet. Eksempelvis i november 2019, hvor han samen med tre andre unge mænd af udenlandsk herkomst blev fremstillet ved Retten på Frederiksberg for besiddelse af 30 gram kokain.

Hos de fire sigtede blev der desuden ved en ransagning fundet omkring 20.000 kroner, som efter politiets opfattelse stammede fra salg af kokain.