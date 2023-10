Østjyllands Politi har søndag udsendt en efterlysning.

Man leder efter 73-årige Bodil, som forsvandt for familien under et besøg i Væksthuset, Aarhus C.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie, X.

'Vi søger efter 73-årige Bodil, som ca. kl. 13.00 forsvandt for familien under et besøg i Væksthuset, Aarhus C.'

Politiet har offentliggjort et billede, som viser, hvordan Bodil ser ud.

Bodil er sidst set iført en mørkegrøn dunjakke.

Har du oplysninger som kan hjælpe os med at finde frem til Bodil, så kontakt Østjyllands Politi på 114.

B.T. følger sagen.