Susan Tersing fik en bøde for at holde bodega åben. Men mandag besluttede dommer, at en advarsel er nok.

Det var en lettet bodega-ejer, som mandag kunne forlade Københavns Byret.

Her var hun mødt op for at protestere mod den bøde, som hun fik for at holde åben, mens værtshuse og barer skulle holde lukket.

Og da hun var kommet med sin forklaring, besluttede dommeren, at det måtte være passende med en advarsel.

- Der bliver stukket en advarsel ud, sagde dommer Knud Erik Schmidt.

Susan Tersing, der ejer Hermod Bodega i København, havde fået bøden, da hun havde nogle stamgæster til at hjælpe med at renovere bodegaen. Som tak for hjælpen fik de en gratis øl.

- Nogle gæster melder sig frivilligt til at hjælpe mig. Vi går i gang med både ud- og indvendig renovering, forklarede bodega-ejeren i retten.

Der var dog også to af dem på stedet, som ikke hjalp med at renovere, men selv fik hjælp til at ordne nogle personlige sager. De fik også gratis øl, fortæller hun.

Der var otte personer på værtshuset, da politiet kom til stedet, fortalte anklager Elizabeth Fabricius. Så forsamlingsforbuddet, der på det tidspunkt var på ti personer, blev overholdt.

Anklageren læste i retten en forklaring op, som Susan Tersing skulle være kommet med til politiet efter bøden. Her skulle hun have sagt, at hun syntes, at det var synd for stamgæsterne.

Men den forklaring kunne bodega-ejeren ikke genkende i retten. Og for at fortsætte sagen ville anklager Elizabeth Fabricius derfor skulle indkalde vidner for at kaste lys over det.

Men det mente dommeren ikke var nødvendigt.

- Er det ikke noget, man kan klare med en advarsel?, spurgte dommer Knud Erik Schmidt.

- Jeg tror, at vi alle sammen kender de brune værtshuse, tilføjede han.

Og Susan Tersing var tilfreds med en advarsel og ville ikke fortsætte sagen for at blive helt frifundet.

- Giv du mig bare en advarsel. Jeg har faktisk et rigtigt godt samarbejde med politiet, sagde hun, inden hun takkede dommeren for advarslen.

Inden retsmødet mandag fortalte Susan Tersing om sagen til DR Nyheder. Her fortalte hun, at bøden lå på 5000 kroner.

/ritzau/