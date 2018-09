Bente Pedersen har i 34 år arbejdet som Bodega-ejer i butikscentret Frydenlund i det vestlige Aarhus, men hun har sjældent oplevet noget så voldsomt som det, der skete mandag aften.

Her gik omkring 20 maskerede gerningsmænd amok på naboen, pizzeriaet Pizza Lemon, og smadrede ruder og alt inventar med boldbat og andre slagvåben.

Motivet er fortsat ukendt, men ifølge vidner havde gerningsmændene ’somalisk eller arabisk’ udseende.

Selvom det voldsomme hærværk ifølge Bente Pedersen ligeså godt kunne være sket mod hendes bodega, Pusterummet, har hun tirsdag valgt at holde værtshuset åbent for kunder.

BT 12.04.2018 - Frydenlundscenteret i Aarhus - Bente Pedersen har i 34 år drevet bodegaen Pusterummet. Foto: Claus Fisker Vis mere BT 12.04.2018 - Frydenlundscenteret i Aarhus - Bente Pedersen har i 34 år drevet bodegaen Pusterummet. Foto: Claus Fisker

Det hjælper ikke noget at bukke under for afstumpede gerningsmænd, mener hun.

Alligevel er Bente Pedersen naturligvis chokeret over hærværket mod pizzeriaet, der tirsdag holder lukket og har fået facaden dækket til med spånplader.

»Det er rystende det, der er sket. Alt er smadret og væltet omkuld. Selv sodvandskøleren blev totalt ødelagt. Det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan passe sit arbejde uden at få sin forretning smadret,« fortæller Bente Pedersen til B.T.

»Jeg er hårdhudet, og sådan nogle snothvalpe skal ikke bestemme, om jeg skal holde åben eller ej,« slår hun fast.

Østjyllands Politi blev tirsdag aften kontaktet af flere vidner, der ville anmelde hærværket.

»Flere vidner kontakter os klokken 20.45, hvor de fortæller, at gerningsmænd går amok i centret,« sagde Flemming Lau, vagtchef i Østjyllands Politi, tidligere tirsdag til B.T.

Motivet til hærværket er tirsdag aften fortsat ukendt, og ingen er endnu anholdt i sagen.

Ifølge Bente Pedersen hærges Frydenlund Centret hver aften af unge mennesker, der sælger hash og virker udfarende mod butikscentrets kunder.

Problemerne med de unge ballademagere har stået på siden sommeren 2017, og i april i år stod Bente Pedersen for første gang frem og fortalte om chikane og flere tilfælde med hærværk.

Dengang besluttede Østjyllands Politi at øge tilstedeværelsen ved centret. Flere butikker står tomme, og det er ifølge Bente Pedersen derfor de unge i området har fået frit spil i centret.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra indehaveren af Pizza Lemon.