Røgen fra 15-20 unges vanvittige hærværk med baseballkøller og grænseløs smadren af butiksvinduer, facade og inventar i pizzeriaet Pizza Lemon i Frydenlund Centret i Hasle i det vestlige Aarhus mandag aften har lagt sig.

Men i overført betydning ulmer det stadig blandt de sidste forretningsdrivende og de efterhånden få kunder, der endnu ikke er blevet skræmt væk fra Frydenlund Centret, hvor en flok utilpassede unge bestående primært af somaliere hver dag samles og gør livet surt for dem, der trods gentagen chikane stadig har deres gang på stedet.

Pizza Lemon blev smadret til ukendelighed mandag aften kl. 20.45, og ansatte måtte tage flugten gennem en bagudgang.

Nu er der kun tre forretninger tilbage i centret, hvis pizzeriaet, der er blevet ødelagt for mindst 100.000 kroner, ikke genåbner.

Nemlig Bodegaen Pusterummet, som 67-årig Bente Pedersen har drevet gennem 34 år, frisørsalonen AR Cut, hvor Azar Rouhafza har klippet hoveder i mere end 15 år samt Fakta-butikken, der ligger i enden af arkadebygningen.

»Det bliver bare værre og værre for hver dag, der går. De snothvalpe ødelægger det hele for os alle sammen her. Og næste gang er det nok min tur, for så har de taget hele striben herned ad på den her side,« siger Bente Pedersen til B.T. og peger ud mod fællesarealet. Hun fortsætter:

»Første gang blev kiosken smadret, og derefter var det solcentret, det gik ud over. I mandags hamrede de så alt i stykker med baseballkøller lige inde ved siden af i pizzeriaet, og næste nabo på den her side er mig. Så det er nok mig, det går ud over næste gang. Men jeg er ikke bange for dem, for så kunne jeg ikke være her. Det er en flok snothvalpe hele bundtet, og de skal ikke have lov at bestemme, om jeg skal passe mit arbejde eller ej,« fastslår Pusterummets ejer.

Siden balladen i Frydenlund Centret for alvor tog fart forrige år, har Bente Pedersen mistet halvdelen af sin omsætning.

Mange af stamkunderne tør simpelthen ikke at komme i centret mere, fordi de ofte bliver nødt til at mase sig gennem en kødrand af 15-20 unge, som chikanerer dem, som skal ind og ud.

Samme flok er også “garanter” for åbenlys hashhandel, trusler, knallertkørsel indendørs og løstgående kamphunde.

»Jeg lukker bodegaen allerede klokken 20 nu, for der er ikke kunder til mere. Jeg har måttet halvere åbningstiden og har halveret omsætningen. Men huslejen er sgu’ stadigvæk på 20.000 kroner om måneden,” siger Bente Pedersen.

Hun har intet at indvende mod politiets indsats, da etatens folk altid kommer, når de bliver alarmeret,« fortæller hun.

Men hun retter kritik mod centrets ejer, kapitalfonden Nordic Real Estate Partners, NREP, som hun mener bevidst ikke renoverer og vedligeholder bygningerne, fordi de gerne vil have et projekt igennem, der går ud på at rive centret ned og opføre andet og mere moderne byggeri på stedet.

»Jeg har tænkt mig at blive her. De kan ikke smide mig ud, for jeg har været her så længe, at min lejekontrakt er uopsigelig. Men de vil jo nok forsøge at købe mig ud,« siger Bente Pedersen.

Det lykkedes ikke i aftes at få en kommentar fra NREP til hendes kritik.

Også frisør Azar Rouhafza er dybt frustreret over, at mange kunder ikke længere tør komme og blive klippet. Og med mandag aftens vanvittige hærværks-commandoraid mod pizzeriaet lige over for hendes salon ser det ikke ligefrem ud til at gå mod lysere tider.

»Hvorfor skal det gå ud over os? Hvorfor gør de sådan noget? De fleste er efterhånden utrygge eller bange for at komme her, og jeg har mistet mange kunder på grund af det. Det er meget frustrerende,« siger Azar Rouhafza.

En af Bente Pedersens kunder på Bodega Pusterummet er Julian Potts, som til daglig arbejder med IT. Han siger:

»Jeg bor selv her i kvarteret, og jeg er rigtig træt af, at det nærmeste sted, hvor jeg kan handle ind, bliver hærget af sådan nogle typer. Det er under al kritik, at det bare kan få lov at blive ved og ved,« siger han. Han fortsætter:

»Hvis sådan noget skete for eksempel i Føtex i Egå, ville det blive stoppet lige med det samme, fordi det ligger så tæt på Risskov. Så ville myndighederne tage fat.«

»Jeg tror, at den eneste måde, man rigtig kan ramme dem, der laver hærværk og ballade, er at give dem en kæmpe bøde og så tage kontanthjælp og andre offentlige støttekroner fra dem og deres familier. Jeg er så træt af, at deres hærgen skal gå ud over alle andre. Jeg er harm over, at der åbenbart ikke er regler, der gælder for dem, men som alle vi andre i samfundet skal følge,« siger Julian Potts.

Østjyllands Politi oplyste onsdag aften til B.T., at der endnu ikke er foretaget anholdelser i sagen om vanviddet i Frydenlund Centret.

»Vi arbejder på sagen,« lød det fra den vagthavende.