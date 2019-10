'Hvis du melder det, så vil du fortryde det.'

Sådan sagde en mand til Bo Fleron, mens han med sin ene pegefinger trak en streg hen over halsen.

Herefter stak han af fra lejligheden nær Islands Brygge på Amager og gemte sig.

Tilbage lå Bo Fleron på gulvet. Han havde fået tæsk med et boldtræ og blødte voldsomt.

Han ringede til en ven, der kørte ham på hospitalet.

Her kunne det konstateres, at han havde brækket en knogle lige under det ene øje samt havde voldsomme mærker i både øre, penis og testikler.

Og så havde han også mistet flere tænder fra slag i ansigtet.

»Det var så sindssygt. Mit liv er slet ikke det samme som før. Jeg lider stadig af, hvad der skete,« siger Bo Fleron.

Volden skete en fredag morgen kl. 9.30 for otte år siden. Derhjemme venter den nu 49-årige Bo Fleron stadig, da hans sag endnu ikke er endeligt afgjort.

Den dag i dag lider han voldsomt af konsekvenserne efter overfaldet.

Først det fysiske: Han har i dag dobbeltsyn og svag hørelse, så derfor har han særlige læsebriller og høreapparat på begge ører. Og så har han fået en protese i munden.

Han er diagnostiseret med den posttraumatiske stresslidelse PTSD i svær grad samt epilepsi for blødning i hjernen.

»Jeg kan ikke bevæge mig så godt rundt mere. Jeg kan ikke klare at køre bus og metro, da det sætter ubehag i gang, at jeg ikke kan komme væk, når dørene lukker,« siger han og tilføjer:

»Hvis en eller anden lyd aktiverer min hjerne, så ser jeg igen og igen samme film fra overfaldet i mit hoved. Det betyder, at jeg ikke kan handle i myldretiden eller deltage ved festlige lejligheder hos familien.«

Bo Fleron kan heller ikke længere klare at have et arbejde, og derfor er han ikke kun hårdt ramt i krop og sjæl.

»Jeg mangler så meget de penge, jeg fik for mit arbejde. Hver dag må jeg jo vælge at købe det billigste, jeg kan finde i supermarkedet,« fortæller Bo Fleron.

Der er for længst faldet dom for volden mod Bo Fleron. I alt fem gerningsmænd blev i november 2011 dømt med op til 1 1/2 års fængsel for volden.

Men hvad så med erstatning for den tabte arbejdsløn?

Bo Fleron arbejdede før overfaldet mere end fuldtid i jobs som medhjælper i forskellige institutioner i København. Han var også sanger i et band.

Sagen blev straks efter dommen sendt til Erstatningsnævnet, hvor det endeligt skulle afgøres, hvad han som offer skal have i endelig erstatning.

»Jeg føler mig som offer virkelig svigtet. Jeg synes, at det er bekymrende, at det tager så mange år at afgøre erstatningen i en sag, hvor der er afsagt dom for mange år siden,« siger Bo Fleron.

Hans advokat, Lars Sandager, mener, at sagsbehandlingen er så ringe, at han har klaget til såvel Erstatningsnævnets ledelse samt Folketingets Ombudsmand.

»Jeg mener, at der i denne sag er sket regulært svigt over for offeret,« siger Lars Sandager.

I klagen fremgår, at Bo Fleron ad flere omgange har kontaktet Erstatningsnævnet, men han fik ikke nogen nærmere vejledning.

Og selv om Erstatningsnævnet var fuldt klar over offerets skader og manglende indkomst, måtte han selv sørge for at indhente de lægelige vurderinger, nævnet efterlyste. Da det ikke skete, har Erstatningsnævnet ladet sagen ligge.

'Da sagen, efter at den blev overtaget af Sandager Advokater, søgtes genoptaget/viderebehandlet, afviste Erstatningsnævnet for så vidt angår tabt arbejdsfortjeneste som svie og smertegodtgørelse under henvisning til, at kravet var forældet/fortabt ved passivitet,' står der i klagen, B.T. er i besiddelse af.

Erstatningsnævnet er under Civilstyrelsen, der har justitsminister Nick Hækkerup (S) som den ansvarlige.

Nu ønsker Lars Sandager, at politikerne orienteres om den lange ventetid og manglende hjælp til ofrene for vold.

'Jeg vil opfordre Folketingets Ombudsmand til at tage sagen op, idet det er en sag, der berører væsentlige forvaltningsretlige aspekter, og en sagstype, der berører mange,' skriver han i klagen.

B.T. har for nylig afdækket den meget lange sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet, som eksempelvis vvs-installatøren Max Tranebæk fra Helsingør har været udsat for.

Da erkendte nævnets sekretariatschef, Louise Ingerslev Andersen, at alle sager efter 16. marts skal behandles inden for 100 dage.

De i alt 1.800 ofre med ansøgninger fra før den dato skal forvente afgørelse i år 2020.

Ligeledes slår hun fast, at en ekstern analyse forklarer, at der er brug for 'bedre driftsstyring i nævnets sekretariat'.

B.T. har forelagt Louise Ingerslev Andersen advokatens klager. Hun ønsker dog ikke at kommentere på en konkret sag.

Nu venter Bo Fleron på svar for klagerne. Både fra Folketinget og Erstatningsnævnet.

»Det er meget ubehageligt at være mig,« konstaterer han.