'Verdens mest bæredygtige bilproducent.'

Sådan lyder det blandt andet i en kampagne fra BMW. Men nu er bilproducenten blevet politianmeldt for vildledende markedsføring.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Mere konkret er BMW blevet politianmeldt for at have overtrådt markedsføringsloven ved blandt andet at have markedsført sig som verdens mest bæredygtige bilproducent i flere markedsføringskampagner i 2021 og 2022.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har kampagnen vildledt forbrugerne og givet et indtryk af, at BMW's biler er væsentligt mindre miljøbelastende end andre biler.

Det er desuden også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnene har fået BMW's biler til at fremstå, som om de er mindre miljøbelastende, end de faktisk er.

»Når selskaber markedsfører sig med markante budskaber om, at selskabets produktion er mindre miljøbelastende end konkurrenternes, skal det naturligvis være korrekt,« fortæller Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

»Ellers er det ikke kun til skade for konkurrerende virksomheder, men også for den grønne omstilling, fordi vi mister tilliden til, at sådanne budskaber er troværdige,« slår hun fast.

B.T. har været i kontakt med BMW Danmark, der bekræfter, at Forbrugerombudsmanden har undersøgt specifikke formuleringer fra marketingmaterialer fra år 2021 og 2022, og at de har været i dialog.

»Vi assisterer naturligvis Forbrugerombudsmanden og politiet med ønskelig information og materialer i denne sag,« lyder det fra bilproducenten, der samtidig oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

