Der er en blotter på spil på Roskilde Universitet.

Det skriver universitetets ledelse i en mail, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Her advarer ledelsen sine ansatte om en særlig parkeringsplads på universitetets store grund i Trekroner nær Roskilde.

»På parkeringspladsen P3 har der været nogle episoder, hvor en person åbenlyst har blottet sig i sin bil tæt på ansatte, der har været på vej ud til deres bil, når de skulle hjem om eftermiddagen,« lyder det i mailen.

Universitetets presseafdeling bekræfter, at mailen er blevet sendt ud.

Blotteren har ikke været fysisk pågående mod de ansatte.

»Vedkommende er blevet i sin bil,« skriver de om, hvordan blottelserne – i flertal – har fundet sted.

Derfor har universitetet nu set sig nødsaget til at indsætte en såkaldt tryghedsvagt, der vil være til stede på parkeringspladsen i tidsrummet 14-18, hvor medarbejderne tager hjem.

»Vi oplyser dette, fordi alle skal have mulighed for at passe på sig selv, indtil der er ro på,« skriver de og anbefaler for eksempel ansatte at færdes flere personer sammen i området.

Universitetet har kontaktet politiet, der råder til, at personer, der ser noget tilsvarende, ringer til politiet på 114.