Sent om eftermiddagen søndag gik en 12-årige pige og hendes to veninder på 13 år under en tunnel på Tangmosevej i Køge, hvor de fik en særdeles ubehagelig oplevelse.

I tunellen stod en fremmed mand, som havde trukket sine shorts ned og var begyndt at masturbere foran pigerne, mens han så i deres retning.

Moren til den 12-årige pige anmeldte straks hændelsen til politiet, som ledte forgæves efter manden i området.

Nu undersøger politiet, om blotteren er den samme mand, som har blottet sig for flere piger de seneste dage. Det skriver SN.dk.

I tre forskellige tilfælde har en mand nemlig blottet sig for piger i samme, unge alder som de tre piger fra Køge. Hændelserne har fundet sted ved Strøbyskolen i Stevns Kommune, der ligger syd for Køge.

»Der har også været to tilfælde i torsdags ved Strøbyskolen og en ny anmeldelse fredag morgen fra samme sted. Vi nu undersøger nu, om der kan være sammenhæng,« siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til SN.dk.

Han forklarer ligeledes, at den alder, man formoder, at manden, der blottede sig i Køge, har, passer nogenlunde med den alder, man formoder, at manden ved Strøbyskolen i Stevns Kommune har.

Manden, som de tre unge piger uheldigvis mødte på Tangmosevej beskrives som en dansk mand på 35-40 år.

Han er cirka 170 centimeter høj og almindelig af bygning med kort, brunt hår. Han var iført en grå trøje og mørkeblå shorts.

Hvis man mener at vide noget i sagen, så kan oplysninger gives til Midt- og Vestsjællands Politi på 114.