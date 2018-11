En blotter har ved flere lejligheder krænket unge kvindelige medarbejdere i en afdeling af Lagkagehuset.

I løbet af de seneste to uger har manden 'fremvist sine genitalier i begejstret tilstand' foran de kvindelige servicemedarbejdere efter at have bestilt bagværk i Lagkagehuset i Poulsgade i Hernings drive-in butik.

Det skriver Herning Folkeblad.

I begge tilfælde skulle manden have trukket sin frakke til side og fremvist sit blottede underliv, idet den ansatte skulle til at aflevere de varer, manden havde bestilt.

»Som virksomhed kan vi selvfølgelig ikke leve med, at vores ansatte udsættes for den slags. Det er en ubehagelig oplevelse for dem,« siger Lagkagehusets administrerende direktør, John A. Tønnes, til Herning Folkeblad.

Lagkagehuset har politianmeldt den endnu ukendte mandlige blotter.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at der er afleveret en anmeldelse.

Politiet har 'en god idé' om, hvem krænkeren kan være og forventer, at gerningsmanden snart bliver pågrebet.