Yahya Hassan var kun iført skudsikker vest og åbentstående skjorte den nat, hvor han blottede sit lem for tilfældige kvinder på Viborgvej i Aarhus, truede en kvinde på livet og stak en forbipasserende i armen med en knust flaske.

Det fremgår af et samlet anklageskriftet mod digteren, der for tiden er fængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling.

Yahya Hassan blev danmarksberømt, da Gyldendal i 2013 udgav digtsamlingen 'Yahya Hassan', hvor alle digtene er skrevet med versaler. Han blev hyldet med priserne 'Årets debutant' på Bogmessen, Politikens Litteraturpris samt Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris.

At lave en opfølger til så stor en kunstnerisk succes regnes for en svær opgave, men nu har Østjyllands Politi udformet et anklageskrift så langt, at det næsten kan gøre det ud for den svære toer.

ARKIVFOTO 2013 af Yahya Hassan, der læser op af sin digtsamling.

Anklageskriftet er 13 sider langt og indeholder 40 tiltalepunkter mod digteren. Anklagerne handler om vold, trusler, blufærdighedskrænkelse, stalking, tyveri, hærværk, påvirket kørsel og ulovlig besiddelse af hash og våben.

I perioden 8. til 11. april truede den kendte digter tre personer og deres familier i en video, som han delte på Facebook.

»Jer to fucking luderunger, jeg kan godt love jer for, at I har Team Glock på nakken,« sagde han ifølge anklageskriftet i videoen og tilføjede:

»Jeg skal kneppe jeres mødre, jeg skal kneppe jeres søstre, jeg skal kneppe jeres børn.«

Truslerne mod de tre personer fortsatte i flere andre videoer på Facebook, og samlet mener anklagemyndigheden, at truslerne var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd for de tre personer.

Bar røv og skudsikker vest

Anklageskriftet vidner om et bizart skørlevned, hvor digteren har smadret et hotelværelse og er blevet taget på gaden med en stok, hvor der var et blankvåben indeni.

15. juli stak det tilsyneladende helt af for Yahya Hassan. Digteren var kun iført skudsikker vest og en åbentstående skjorte, da han blottede sit lem for to kvinder på Viborgvej i Aarhus.

Ifølge anklageskriftet befølte han den ene kvinde i skridtet, hvorefter han satte sig på hug foran hende på en måde, så han havde sin mund foran hendes skridt.

Den anden kvinde skubbede han op mod en mur, mens han pegede på hende med en kniv.

»Hvis ikke du stopper, så er det slut nu,« sagde han ifølge anklageskriftet.

Samme dag stak han angiveligt ud efter en person med en knust flaske. Personen fik en flænge på venstre arm ved albuen, og digteren fulgte op med dødstrusler mod sit offer:

»Jeg tapper dig,« sagde han blandt andet ifølge anklageskriftet.

Han var kun iført skudsikker vest og åbenstående skjorte, da flaskevolden blev begået, og forinden havde han blottet sit lem for den forurettede.

Derudover er Yahya Hassan tiltalt for at stjæle to biler af mærkerne Peugeot og Suzuki, for at stjæle dankort og sygesikringskort og for at sende over 100 beskeder til en kvinde, som han havde et polititilhold mod at kontakte i fem år.

Anklageren kræver Yahya Hassan idømt fængselsstraf. Han har tidligere siddet i fængsel for at skyde en teenager i foden, hvilket bliver anset for en skærpende omstændighed.

Retssagen indledes 5. oktober. Anklagemyndigheden varsler, at de inden da vil udforme et tillægsanklageskrift med endnu flere kriminelle forhold, begået af digteren.