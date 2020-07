Der er en blotter løs i Tisvildelejes skove. Han er klædt i en sort latexdragt og maske. Flere har anmeldt blotteren til politiet, men man har endnu ikke fundet ud af, hvem han er.

Senest blev manden anmeldt den 6. juni, hvor han var blevet set tre gange om eftermiddagen. Her havde han blandt andet onaneret foran en kvinde.

Det skriver Sjællandske Nyheder. Mediet har talt med Nordsjællands Politi, der fortæller, at der har været seks anmeldelser af den pågældende blotter.

En anden kvinde havde også mødt blotteren under en svampejagt. Her havde han påmonteret dragten en rød dildo dér, hvor der ellers var plads til at stikke en penis ud. Hans fødder var bundet, og da kvinden så ham, faldt han til jorden.

Jeg troede først, at det her med latex-masken var af coronahensyn, men det viser sig, at han også er blevet set med den i december Mikael Berthelsen

Hun havde spurgt ham, om han var ok, og blotteren svarede hende, at han havde det fint.

I vinterhalvåret er manden også set i området omkring Tisvildeleje, bekræfter politiet over for Sjællandske Nyheder. Det er også noget journalist Mikael Berthelsen, der kommer meget i Tisvildeleje, har hørt rygter om.

»Jeg troede først, at det her med latex-masken var af coronahensyn, men det viser sig, at han også er blevet set med den i december, hvilket er før corona kom til Danmark,« siger han i radioprogrammet 'Det, vi taler om', der udkommer hos B.T.

Han fortæller, at blotteren deler vandene i byen.

Mikael Bertelsen ved ikke, hvorfor manden blotter sig. Måske det kan være et ønske om ydmygelse, forklarer han. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mikael Bertelsen ved ikke, hvorfor manden blotter sig. Måske det kan være et ønske om ydmygelse, forklarer han. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nogen går og laver sjov med det, men der er også mange, der har en frygt for ham,« siger Mikael Berthelsen.

Han har ikke selv set latex-blotteren.

Politikommissær Morten Riisager-Pedersen fra Nordsjællands Politi opfordrer folk til at ignorere blotteren, hvis de møder ham. Dog vil han meget gerne have, at man ringer til politiet.

»Vi er rigtig afhængige af, at nogen ringer ind og siger 'nu er der en dér'. Jeg kan ikke love, vi er der efter 10 sekunder, men vi vil gøre vores for at sende en patrulje derhen og finde ud af, hvem det er,« siger Morten Riisager-Pedersen til Sjællandske Nyheder.

Politiet kan kontaktes på telefonnummeret 114.