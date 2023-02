Lyt til artiklen

En kvinde blev mandag formiddag slemt forskrækket og forfærdet, da hun spottede en mand i et buskads i Maglemølle.

Den pågældende mand havde således blottet sig og stod og onanerede i buskadset.

Kvinden anmeldte sagen, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

På baggrund af hendes forklaring fandt politiet frem til en mand, der passede på signalementet, og som opholdt sig på en adresse i nærheden.

Det var en 48-årig mand, der blev anholdt klokken 9.19 og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Den 48-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen klokken 11.44.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Til TV 2 Øst forklarer politiets presseafdeling, at den 48-årige mand ikke stod mere skjult, end at denne forbipasserende kvinde ikke kunne undgå at se det.

»Nu skal vi have klarlagt detaljerne fuldstændig, og så er det op til anklagemyndigheden, hvordan sagen skal afsluttes – om han for eksempel skal have en bøde, eller hvad der skal ske,« forklarer politiet yderligere.