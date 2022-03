Mandag 14.30 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om en blotter, der viste sin penis frem i Randers.

To teenagere på henholdsvis 18 og 19 år gik på Rudolf Diesels Vej i Randers NV, da de fik sig en slem overraskelse.

På den blinde vej i det øde erhvervsområde gik de forbi en bil. I den sad en 62-årig mand, der pludselig blottede sig foran dem.

»Da hun og veninden kom forbi, viste han sit lem frem og forsøgte at vinke kvinderne helt hen til sin bil,« skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De to kvinder gik fra stedet og ringede til politiet, da de så, hvad den 62-årige mand havde gang i.

Det var den 18-årige kvinde, der anmeldte episoden til politiet. Straks blev en patruljevogn sendt mod Rudolf Diesels Vej.

Politibetjentene fik hurtig kontakt til den 62-årige mand, der stadigvæk sad i sin bil i erhvervsområdet.

Han er nu blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse ved at have blottet sig foran kvinderne.