Med en topfart på næsten 50 kilometer i timen forsøgte en ung mand onsdag aften at flygte fra politiet på et løbehjul.

Kort forinden havde han antastet adskillige kvinder på et stisystem omkring Fuglsang Sø ved Herning.

Det skriver Herning Folkeblad.

Politiet fik en del henvendelser fra kvinder, som var blevet passet op af manden, mens de kom enten gående eller løbende på stien.

Han kørte rundt på det elektriske løbehjul og onanerede foran dem.

Da han fik øje på en politipatrulje, tog han flugten ind i et parcelhuskvarter, hvor han til sidst kørte så stærkt, at han mistede herredømmet over sit køretøj.

»Under eftersættelsen var hastigheden på løbehjulet oppe på omkring 50 kilometer i timen,« siger sekretariatsleder Bent Smedegaard fra lokalpolitiet i Herning til avisen.

Den 21-årige mand blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse og for ikke at standse for politiet.

Det elektriske løbehjul blev beslaglagt.

Han blev løsladt igen klokken 21.15.

Godt en time senere troppede hans 26-årige storebror op på politistationen og krævede at få løbehjulet udleveret.

Da det ikke kunne lade sig gøre, råbte han 'pansersvin' og andre kreative betegnelser for ordensmagten efter betjentene.

Det skaffede ham en sigtelse for overtrædelse af paragraf 121 i straffeloven, som forbyder fornærmende og krænkende adfærd over for blandt andet politifolk. Her er strafferammen op til et års fængsel.