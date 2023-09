En blotter var mandag formiddag på spil i Rødby, hvor det gik ud over to piger på 14 og 15 år, skriver politiet i deres døgnrapport.

Her fremgår det yderligere, at også en tilfældig forbipasserende så optrinet. Han stillede sin bil imellem manden og de to piger og tilbageholdt blotteren, indtil politiet kort efter ankom til stedet.

De to piger forklarede, at manden havde ligget på fortovet, og at de ville tjekke, om han var o.k.

Her rejste manden sig, åbnede bukserne og gav sig til at tisse i retning af pigerne. Da han var færdig, gik han efter dem. Stadig med bukserne vidt åbne.

Der er tale om en 39-årig udenlandsk mand, der blev anholdt klokken 9.52 og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Han blev taget med til politistationen i Rødbyhavn, hvor han blev afhørt med tolk, inden han blev løsladt igen klokken 16.35.

Han afviste at give nogen forklaring på sin adfærd.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s spændende podcast 'På Fersk Gerning' her: