Børn og deres forældre har onsdag morgen sat kursen mod et særligt træ på Amager.

Her stopper op, før de lægger blomster og tænder lys for den lille pige, der for under et døgn siden mistede livet i en voldsom trafikulykke.

Til B.T.s reporter på stedet fortæller en mand med sit barn i bæresele, at han bor i området og havde været ude og gå en aftentur, da han tirsdag aften fik øje på de mange udrykningskøretøjer.

Han kendte hverken den fireårige pige eller hendes forældre, men er alligevel gået forbi ulykkesstedet for at mindes hende.

»Vi ville lige forbi og tænde et lys,« siger han, mens han kigger ned på sit eget barn, der ligger ved hans bryst.

Som vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald tirsdag aften beskrev det, er der tale om en dybt tragisk, men også alvorlig sag. For det er nemlig politiets mistanke, at en 29-årig mand er skyld i den fireårige piges død.

Han er sigtet for at have kørt en varebil, mens han har været påvirket af THC. Og så er han sigtet for uagtsomt manddrab ved at have ramt pigen, der kom gående på gaden omkring klokken 17.15.

Hurtigt blev hun hastet på Rigshospitalet, men der var intet at stille op. Klokken 18.03 afgik hun ved døden.

Lys og blomster til ære for den lille pige. Foto: Albert Beenfeldt/B.T. Vis mere Lys og blomster til ære for den lille pige. Foto: Albert Beenfeldt/B.T.

Under et grundlovsforhør onsdag har den 29-årige gjort det klart, at han nægter sig skyldig.

»Jeg bemærkede ingenting. Jeg ville fandeme ikke være kørt videre, hvis jeg havde ramt en lille pige.«

»Jeg har ligget hele natten og tænkt over, hvor fanden hun har været henne. Jeg kan ikke placere hende på min kørebane,« har han blandt andet forklaret.

Alligevel har en dommer valgt at varetægtsfængsle ham frem til 2. januar.

Den 29-årige mand har allerede været i politiets varetægt siden tirsdag. Han blev nemlig anholdt umiddelbart efter ulykken.

I første omgang var han kørt videre, fordi han ikke havde bemærket, hvad der var sket, men senere vendte han tilbage til området, der nu var oplyst af blå blink fra politiets biler.

Snart blev der også sat afspærringstape op, så teknikere kunne få ro til deres undersøgelser.

Undersøgelserne på stedet er for længst ovre, og onsdag morgen er det kun de mange blomster, lys og bamser, der vidner om ulykken.

